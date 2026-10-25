Stadio e piscina, chiusure infinite 

In via Cagliari un anziano seduto su una panchina osserva dall’altro lato della strada il botteghino dello stadio comunale Santa Lucia. «È triste vederlo chiuso», commenta, «speriamo che torni presto a vendere biglietti per una partita di calcio».

In stand-by

A giudicare dallo stato di incuria in cui versano la tribuna e il manto erboso della struttura, dove da un paio d’anni il pallone ha lasciato il campo ai concerti, non accadrà a breve, e lo stesso vale per la piscina comunale, dall’altra parte di Assemini, ferma dal 2023 e presa di mira dai vandali. Pareti imbrattate, rifiuti di ogni genere abbandonati qua e là, mozziconi di sigarette e frammenti di vetro sono il triste spettacolo che si cela sotto la scala che dà su via Rio Mannu. Un degrado che è tuttavia impossibile non notare già dal parcheggio, e di cui l’amministrazione è consapevole.«Come se non bastasse il danno alla comunità, privata da tempo di una piscina che era considerata la più bella del circondario», dice il sindaco Mario Puddu.

Ambizioni

Tornato più volte sull’argomento nel suo secondo mandato, iniziato proprio nel 2023, il primo cittadino sottolinea: «Non avrei mai voluto che chiudesse, ma la società che la gestiva aveva troppi debiti, e adesso riaprirla, considerati tutti i lavori che ci sono da fare, dentro e fuori, costerà parecchio. Stiamo aspettando la proposta della Nuova Icom, ma il bando che partirà sarà aperto a tutte le società che vorranno presentare un progetto in grado di restituirci la piscina, anche meglio di prima: confido di riconsegnarla alla comunità entro la fine del mio mandato». Il programma è ambizioso. «All’interno della struttura c’era una palestra e due campi da squash mai utilizzati, e spazio per un bar o un ristorante, e chi presenterà una proposta dovrà tenere conto di questo e dell’esigenza di dotare la struttura di un impianto fotovoltaico per abbattere i costi in bolletta, anche perché Assemini di prepara ad aderire al consorzio per la Cer», spiega il sindaco.

Tra calcio e concerti

Quanto allo stadio comunale, «che ospiterà il concerto di Capodanno», ricorda il sindaco, «rientra nelle strutture sulle quali interverremo a breve col rifacimento del manto, stavolta in erba sintetica, e la ristrutturazione delle tribune. Speriamo che quello di fine anno sia l’ultimo evento musicale là, anche perché i concerti sono destinati a traslocare nella futura area grandi eventi, che sorgerà nelle ex Fornaci Scanu».Infine, il palazzetto dello sport, che verrà realizzato nel parco di Santa Lucia, dove sorge la cupola di acciaio nota come Teatro Tenda. Altra opera che Puddu vorrebbe inaugurare entro la fine del suo secondo mandato.

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