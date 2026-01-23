«Stadio disponibile entro l’anno» 

Gli anni dell’abbandono, e dei contenziosi su più fronti, sono alle spalle. Primo collaudo superato per le tribune, e ora la rinascita del campo da calcio un tempo casa del Cagliari - con la pista d’atletica - a un passo dal via. «Il polo sportivo di Is Arenas è stato una priorità da inizio mandato, alla fine di quest’anno sarà restituito alla città», le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, che annuncia la manifestazione d’interesse per il secondo step di riqualificazione dell’impianto finanziato da Regione e Comune.

La spesa

Quasi 1 milione di euro per rifare il campo in erba naturale e la pista dedicata all’atletica leggera. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato il bando per individuare l’impresa che si occuperà dei lavori: tempo entro fine gennaio per manifestare l’interesse all’appalto, poi la fase dell’affidamento e il via ai lavori in primavera. «Abbiamo concluso tutte le fasi preliminari, approvato i progetti, e avviato la manifestazione di interesse», spiega Conti. «Le modifiche alla piattaforma SardegnaCat introdotte nello scorso mese di dicembre hanno ritardato la pubblicazione, ma ora attendiamo fiduciosi che le imprese del settore si facciano avanti. Dopodiché ai primi di febbraio procederemo con l’apertura delle offerte economiche e pensiamo di poter completare l’iter relativo al secondo lotto, pista e campo da calcio che andremo a realizzare grazie al contributo regionale e al cofinanziamento del Comune, entro la fine del prossimo mese».

Lo sblocco

Tutto sbloccato dopo oltre dieci anni di guerra legale fra Comune e Cagliari calcio - innescata dopo l’addio del club rossoblù allo stadio di Is Arenas - grazie all’accordo siglato ad aprile dello scorso anno: pace fatta, e un risarcimento di 350mila euro - a carico della società di calcio - che l’amministrazione quartese sta incassando a rate.Nel frattempo proseguono i cantieri iniziati nel primo lotto: tribuna, ma anche spogliatoi e casa del custode per anni occupati da famiglie senza una dimora fissa. Un primo lotto finanziato con 1 milione e 600mila euro del Pnrr e 500mila stanziati dal Comune. «Concluso il contenzioso», ricorda l’assessore Conti, «a fine estate era partito il cantiere che interessa le tribune, con il blocco in calcestruzzo ormai vecchio di 50 anni molto degradato, i bagni per il pubblico, la casa del custode, ridotta per consentire anche la realizzazione dei servizi collaterali, e gli spogliatoi degli atleti, adeguati alle nuove normative. Questo primo lotto è già a buon punto, tanto che proprio la settimana scorsa ha superato un primo collaudo». Entro giugno la fine dei lavori, scadenza imposta dal Pnrr: «Contiamo di finire anche prima», dice l’esponente della Giunta Milia. Poi a fine 2026 il completamento del restyling di Is Arenas con campo da calcio e pista - e relativa certificazione Fidal - di nuovo a disposizione degli sportivi.

