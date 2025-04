Stadio di Is Arenas, il Comune accelera sulla riqualificazione 

Il Comune accelera sulla riqualificazione di Is Arenas, partendo da campo da calcio e pista d’atletica. Nei giorni scorsi l’assessorato ai Lavori pubblici ha ufficializzato l’affidamento per la progettazione esecutiva a un professionista esterno, confermando la copertura finanziaria grazie allo stanziamento di 1 milione arrivato dalla Regione.

Nel frattempo proseguono le ultime trattative fra Comune e Cagliari calcio per chiudere il contenzioso sullo stadio Is Arenas. L’udienza decisiva - inizialmente fissata per il 20 marzo scorso - è slittata, in accordo tra le parti, al 6 maggio. Battaglia legale iniziata oltre 10 anni fa con l’addio dei rossoblù che ha sancito la fine della collaborazione con il Comune iniziata nel 2012. Concessione per l’uso dell’impianto stracciata, con tanto di ricorsi al tribunale civile e al Tar: da una parte il Cagliari calcio che da anni chiede un risarcimento di oltre 12 milioni per i danni subiti, dall’altra la contro richiesta dell’amministrazione di Quartu di 700mila euro per il danneggiamento di pista d’atletica e campo di calcio.

Di recente è stato raggiunto un accordo: la società di calcio è pronta a versare - in 24 rate mensili - 350mila euro di risarcimento alle casse del Municipio, oltre a riconoscere “il diritto di proprietà al Comune delle opere di miglioramento eseguite nell’impianto”. Mentre l’amministrazione quartese “rinuncia a qualunque altra pretesa in ordine al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’impianto e per il pregiudizio d’immagine subìto”. Accordo che andrà sancito il 6 maggio in Tribunale.

