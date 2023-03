Stadio di Is Arenas,  chieste 4 condanne 

La condanna a tre anni e mezzo di reclusione per peculato dell'ex presidente del Cagliari calcio Massimo Cellino è stata chiesta ieri mattina in Corte d’appello dalla sostituta procuratrice generale Liliana Ledda nel processo di secondo grado nato dall'inchiesta sulla realizzazione dello stadio di Is Arenas, l’impianto sportivo che avrebbe dovuto sostituire il Sant'Elia (giudicato inagibile) per ospitare le partite dei rossoblù.

La pubblica accusa ha chiesto in appello anche condanne a 4 anni per l'ex sindaco di Quartu Mauro Contini e per l'ex assessore ai lavori pubblici Stefano Lilliu, tre anni e tre mesi per l'ingegnere comunale Andrea Masala e due anni di reclusione per il tecnico Raffaele Perra. In primo grado erano stati tutti assolti dall’imputazione di peculato, ma in appello la Procura generale ha chiesto di riformare la sentenza. Nel primo processo Cellino era stato, invece, condannato a 2 anni per contestazioni paesaggistiche e ambientali che ora sarebbero tutte prescritte.

Il ricorso in appello era stato presentato dai pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu che avevano impugnato la sentenza di condanna a 2 anni dell’ex presidente del Cagliari per violazioni paesaggistiche, ritenendo che dovesse essere condannato anche per il peculato. Contro quella condanna avevano ricorso anche i legali di Cellino. L’inchiesta sullo stadio di Is Arenas, realizzato nel 2012 per ospitare le partite del Cagliari a causa dell'inagibilità del Sant'Elia, era nata sull’idea che l’impianto violasse le norme paesaggistiche, ma la Procura riteneva anche che la strada di collegamento, la recinzione e una cabina elettrica (circa 360mila euro) fossero stati pagati dal Comune e non dal Cagliari calcio. Da qui l’ipotesi di peculato.

RIPRODUZIONE RISERVATA