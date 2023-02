Stadio di Is Arenas, Cagliari e Comune di nuovo allo scontro 

Lo stato di fatto di campo e pista è stato messo nero su bianco dal consulente tecnico d’ufficio dopo una serie di sopralluoghi, e mai contestato: poco meno di 660mila euro la stima dei lavori per rifare l’anello per l’atletica, 225mila per il campo erboso e l’impianto di irrigazione, importo dimezzato rispetto a quello ipotizzato inizialmente. Entrambi a carico del Cagliari calcio, con un’ulteriore riduzione - concessa dal Comune - della somma chiesta per la pista d’atletica, scesa a 618mila, come risulta dal verbale dell’ultimo incontro tecnico fra le due parti. «Sia sul campo di calcio che sulla pista abbiamo fatto una proposta conciliativa, senza però ricevere una controproposta da valutare», spiega l’assessore. Proposta che però i vertici della società rossoblù non hanno accolto.

Dopo mesi di dialogo fra legali, con tanto di perizia sulla situazione di degrado di pista d’atletica e stadio di Is Arenas, salta il tentativo di conciliazione fra Comune e Cagliari calcio. Tutto stoppato dal no della società rossoblù alla proposta di transazione avanzata dall’amministrazione comunale, e di fatto rinviato al 9 marzo con la nuova tappa del contenzioso in Tribunale. «La città di Quartu tanti anni fa aveva accolto il Cagliari calcio con grande generosità», il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «ci saremmo aspettati non dico altrettanta generosità, ma quanto meno collaborazione». Dura la replica della società rossoblù: «I danneggiati siamo noi».

Il nodo del contendere

Lo stato di fatto di campo e pista è stato messo nero su bianco dal consulente tecnico d’ufficio dopo una serie di sopralluoghi, e mai contestato: poco meno di 660mila euro la stima dei lavori per rifare l’anello per l’atletica, 225mila per il campo erboso e l’impianto di irrigazione, importo dimezzato rispetto a quello ipotizzato inizialmente. Entrambi a carico del Cagliari calcio, con un’ulteriore riduzione - concessa dal Comune - della somma chiesta per la pista d’atletica, scesa a 618mila, come risulta dal verbale dell’ultimo incontro tecnico fra le due parti. «Sia sul campo di calcio che sulla pista abbiamo fatto una proposta conciliativa, senza però ricevere una controproposta da valutare», spiega l’assessore. Proposta che però i vertici della società rossoblù non hanno accolto.

Parola al giudice

Ora si tratta quindi di definire chi deve pagare i lavori di sistemazione, decisione che spetterà al giudice. «Intanto continueremo tutte le nostre attività di progettazione e realizzazione degli interventi», precisa l’assessore. Per il campo e la pista di atletica c’è da aspettare l’udienza del 9 marzo, che dovrebbe chiarire nel dettaglio le procedure da seguire - sia che si chiuda o meno - «poi ci concentreremo anche su quel fronte», assicura Conti, «doveroso nei confronti della città, e soprattutto delle società sportive e degli atleti, che aspettano da troppo tempo la rinascita di Is Arenas».

La replica

In serata la replica del Cagliari Calcio. A parlare è l’ad Carlo Catte: «La verità è tutt’altra: il fatto che non sia stato possibile completare all’epoca lo stadio di Is Arenas e raggiungere poi un accordo, benché in svantaggio di Cagliari Calcio - dice -, va ascritto all’esclusiva responsabilità delle varie amministrazioni quartesi e si confida che il Tribunale di Cagliari investito della vicenda riconosca le giuste ragioni del club che ha avanzato una domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Quartu per svariati milioni di euro». E aggiunge: «Cambiata la proprietà di Cagliari Calcio ci furono trattative durate un anno e mezzo per cercare una soluzione che consentisse di completare l’impianto ma il Comune, nonostante la nostra volontà, non ne volle sapere e ci ingiunse di rimuovere le strutture ancora presenti a Quartu che furono così trasferite con ulteriori ingenti costi dove attualmente si trova la Unipol Domus. Nonostante sia stata gravemente danneggiata dai molteplici errori e inadempimenti del Comune, solo come attenzione alla comunità quartese, la società ha sempre tenuto aperto un canale di trattativa per raggiungere un accordo anche sulla pista di atletica e, quando oramai era stato raggiunto tra i legali, la nuova amministrazione quartese ne rimise inspiegabilmente in discussione tutti i termini. Recentemente in sede di conciliazione il Club ha riconfermato la sua posizione non potendo accettare che, dopo gli inadempimenti dell’amministrazione quartese, le fosse richiesto di affrontare ulteriori costi, già di per se stessi a noi non addebitabili, e oltretutto enormemente accresciuti per il tempo inutilmente trascorso a causa dei ritardi di gestione della vertenza da parte del Comune».

