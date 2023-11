Stadio di Cagliari, sbloccati i 50 milioni 

La Giunta sblocca l’accordo di programma dei 50 milioni per lo stadio. Ad annunciare la delibera, in attuazione della norma che prevede questo capitolo di spesa in favore del Comune di Cagliari per la realizzazione del “Gigi Riva”, è stato il governatore Christian Solinas, ieri a Villa Devoto. «Finisce quindi anche la querelle con annesse polemiche e viene smentito anche tutto quel racconto che voleva una Regione contraria allo stadio del Cagliari», ha premesso Solinas. «Abbiamo stanziato con tempestività le risorse con una legge regionale: quindi su quelle risorse c'era e c'è certezza. La delibera attuativa aveva necessità che la parte amministrativa, cioè gli uffici, facesse tutto il suo percorso».

L’iter

All'esito del percorso cui fa cenno il presidente, su proposta degli assessori ai Lavori pubblici Pier Luigi Saiu e allo Sport Andrea Biancareddu, i 50 milioni sono stati deliberati: 3 per il 2023, 15 per il 2024, 12 per 2025, 20 per il 2026. La pec con il testo dell’accordo di programma è stata inviata subito al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, «per essere immediatamente sottoscritta», precisa l’inquilino di Villa Devoto. E poi: «Dopo la sottoscrizione di ambo le parti, un mio decreto adotterà definitivamente l'intesa, che sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione».

I tempi

Solinas ha ribadito che «i fondi non sono mai stati in discussione perché, una volta stanziati con la legge di stabilità, rappresentano un impegno vincolante per le parti. Quindi ritengo che il Comune possa andare avanti speditamente». E poi: «Se il Comune, come credo, ci rispedirà con rapidità il testo approvato, promulgherò il decreto un minuto dopo che tornerà indietro». Ma che cosa contiene l'accordo? «Si tratta di fatto di un trasferimento con delega di opera: siamo l'unica Regione in Italia che fa questo per sostenere un Comune, concedendo una somma importante, 50 milioni nel triennio. Il resto dei procedimenti è in capo al Comune di Cagliari, che di suo ne metterà 10. Il ruolo della Regione si esaurisce con il trasferimento delle risorse finalizzate alla realizzazione dello stadio. Una volta esaurito questo passaggio», precisa il governatore, «in capo al Comune risiedono tutte le procedure perché lo stadio venga costruito nel più breve tempo possibile. Ci sarà un comitato di sorveglianza del quale faranno parte i due assessori competenti per materia, assieme al sindaco della città e all'assessore competente nel Comune, che però avrà una funzione di vigilanza sulla leale collaborazione nel trasferimento delle risorse e nel fatto che lo stadio venga realizzato».

Il Comune

Il sindaco Paolo Truzzu sostiene di aver già ha firmato l’accordo e ha iscritto a bilancio i 50 milioni. Ora l'accordo dovrà passare per l’approvazione del Consiglio comunale, prima della firma definiva del primo cittadino. Dopo sarà necessaria una delibera della Giunta regionale per la dichiarazione di assoggettabilità al piano di Valutazione di impatto ambientale, per poi indire la gara internazionale da 190 milioni. Comunque un grande passo è stato fatto e Truzzu, sui social, esulta anche da primo tifoso rossoblù: «Finalmente! Un lungo percorso di lavoro che oggi, con l’attesa delibera della giunta regionale, mette le basi per la costruzione di un grande stadio per Cagliari e la Sardegna, senza dimenticare la rigenerazione dell’intero quartiere di Sant’Elia. Ho appena firmato la delibera sull’accordo di programma per portarla immediatamente in Consiglio comunale. L’avevo promesso ai cagliaritani, ai tifosi e ai sardi. E tra loro, ad uno in particolare: Gigi Riva». Sui tempi per l’inizio dei lavori nessuno si sbilancia: in realtà sono ormai troppe le volte in cui sono state fatte previsioni. Puntualmente disattese. In conclusione, Solinas ha annunciato pure che, nella variazione di Bilancio, ci sarà una previsione (altri 50 milioni) per sistemare gli impianti sportivi nell’Isola.

