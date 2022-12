Stadio devastato dai vandali 

Panchine distrutte, vetri in frantumi, divisori delle docce divelti e miscelatori da buttare via. Il raid vandalico messo a segno nel secondo campo dello stadio comunale di Guspini ha provocato danni per almeno diecimila euro e ha mandato su tutte le furie l’assessore comunale allo Sport Marcello Fanari che ha denunciato l’accaduto con un post su facebook: «Il campo secondario vandalizzato dagli imbecilli che non hanno di meglio da fare che distruggere quel poco che riusciamo a mettere a disposizione delle società sportive. Quanto saranno soddisfatti quando rientreranno a casa...... potranno dire che sono dei campioni. Campioni di imbecillità». A qualche ora dalla pubblicazione del post la rabbia è ancora tanta. «Dispiace vedere queste cose perché facciamo già fatica a gestire le numerose strutture sportive. Reperire fondi a fine anno non è facile, probabilmente dovremo posticipare gli interventi che avevamo in programma per l’impermeabilizzazione della copertura proprio degli spogliatoi vandalizzati. Dopo aver danneggiato l’impianto hanno portato via delle vecchie magliette».

Il blitz

Non è chiaro quando sia stato commesso il raid. Venerdì durante l’ultimo allenamento della prima squadra del Guspini tutto era a posto. Domenica la partita in trasferta, lunedì la giornata di riposo e ieri il ritorno in campo, non nel principale ma in quello secondario usato dai calciatori proprio per non rovinare il manto erboso dell’impianto destinato alle gare di campionato. Il cancello all’ingresso è stato divelto, le coperture delle panchine e le finestre degli spogliatoi rotti a colpi di pietre, mentre all’interno sono state devastate le docce e una parete di alluminio è stata sfondata. «Siamo andati in campo per l’allenamento e abbiamo trovato panchine e vetri rotti, spogliatoi messi a soqquadro – racconta il segretario della società sportiva Marino Serpi –. Non sappiamo cosa dire, certo che non è una bella cosa».

Il problema dei raid vandalici a Guspini si sta facendo sempre più grave. Solo pochi giorni fa il Comune ha dovuto stanziare i fondi per riparare ai danni provocati da chi nella notte del 15 settembre si è introdotto al cimitero e ha rotto i lampioni lungo i viali. «Purtroppo dobbiamo fare i conti con questo contesto, dispiace dover spendere soldi ed energie per una bravata senza senso». Intanto, il Guspini, primo in classifica nel girone A di Promozione, pensa al campionato: domenica c’è il Villasimius.