«Stadio dell’atletica nel degrado» 

L’ultima manifestazione nazionale risale a 16 anni fa: era il 2008 e il campo di atletica leggera di via degli Sport aveva aperto le sue porte ai campionati italiani solo grazie a una deroga. Perché l’impianto sportivo ex Coni, poi intitolato a Riccardo Santoru giovane arbitro morto nel 2009 durante i test atletici, non ha mai ottenuto l’agibilità e dall’anno scorso ha perso anche l’omologazione. Il perché? Basta fare un giro per verificare lo stato di degrado: la pista oramai usurata così come le pedane dei salti, le linee di separazione tra corsie quasi invisibili, la “gabbia” per il lancio del martello e del disco sbarrata dalle transenne per il crollo di un palo da un mese, le torri faro eliminate alcuni anni fa e mai sostituite. «Non ci sono interventi di manutenzione costanti», sbotta Sergio Lai, presidente regionale della federazione atletica leggera (Fidal), «e nonostante un finanziamento regionale da 410 mila euro per gli interventi oramai non più rimandabili, è tutto fermo». Risultato: «Cagliari non può ospitare eventi importanti di atletica leggera».

I problemi

Lai è un fiume in piena. «Da anni stiamo evidenziando lo stato d’abbandono dell’impianto e la necessità di intervenire per un rifacimento completo che permetta non solo alla città di poter finalmente organizzare eventi nazionali e internazionali, ma anche di far svolgere sedute di allenamento ai tanti atleti agonisti che abbiamo». Perché accanto al degrado della struttura sportiva c’è anche un problema di regolamentazione degli accessi: «Il campo sembra un parco», aggiunge il presidente della Fidal Sardegna, «aperto a tutti, a qualsiasi ora. Questo impedisce a chi pratica l’atletica leggera a livello agonistico di svolgere sedute di allenamento programmate e senza disturbi eccessivi. Insomma servirebbe un regolamento serio e che venga fatto rispettare». Inoltre l’accesso illimitato, continua Lai, «causa un’inevitabile usura maggiore della pista e delle pedane. Il risultato è sotto gli occhi di tutti».

I lavori

L’ultimo caso è quello del crollo di un palo della “gabbia” per il lancio del martello e del disco. «Il Comune ci ha fatto sapere che si dovrà predisporre una gara d’appalto per l’intervento. Ma non si conoscono ancora i tempi certi». Lai prosegue: «Così come la manutenzione e messa a norma di tutto lo stadio non hanno nessuna data di inizio lavori. Le torri faro sono state eliminate due anni fa per essere sostituite e consentire, in futuro, di poter ospitare anche manifestazione di interesse internazionale. Ma dopo il carotaggio non è mai stato più fatto niente». E i soldi ci sono: «Abbiamo, grazie all’azione congiunta con il Coni, fatto stanziare 410 mila euro per l’impianto di atletica leggera. Soldi che il Comune deve inserire a bilancio per poi fare la gara d’appalto. Anche in questo caso è tutto fermo: per quest’anno insomma difficilmente si vedranno gli operai al lavoro».

Tecnici e atleti

Qui, con non pochi problemi, si allena la velocista Dalia Kaddari, campionessa italiana ed europea under 23 (nel 2021). Il suo allenatore, Fabrizio Fanni, sottolinea: «L’impianto è abbandonato. Senza agibilità e omologazione non si possono organizzare gare nazionali e internazionali, e servirebbe una diversa organizzazione per una programmazione seria per l’attività di base e per quella giovanile». Lai conclude: «Speriamo che il nuovo sindaco e la nuova giunta si occupino concretamente dello stadio dell’atletica leggera».

RIPRODUZIONE RISERVATA