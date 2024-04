«Stadio dell’atletica: in corso gli interventi per il recupero» 

«Le torri faro sono in fase di sostituzione, non ci sono problemi per gli allenamenti degli atleti, l’intervento per la riparazione della gabbia del martello è in programma mentre per l’omologazione dello stadio dell’atletica serviranno dei lavori importanti come il rifacimento della pista». L’assessora allo Sport, Fioremma Landucci, risponde alle proteste di Sergio Lai, presidente regionale della federazione atletica leggera (Fidal) che ha denunciato lo stato di degrado dell’impianto di atletica leggera di via degli Sport.

L’ultima manifestazione nazionale risale a 16 anni fa: era il 2008 e l’ex Coni, poi intitolato a Riccardo Santoru, aveva aperto le sue porte ai campionati italiani solo grazie a una deroga. Perché l’impianto non ha mai ottenuto l’agibilità e dall’anno scorso ha perso anche l’omologazione. Il perché? Lo ha denunciato il presidente della Fidal: pista e pedane usurate, le linee di separazione tra corsie quasi invisibili, la “gabbia” per il lancio del martello e del disco sbarrata dalle transenne per il crollo di un palo da un mese, le torri faro in fase di realizzazione. «Per la gabbia», spiega l’assessora, «l’iter per aggiustarla è già partito. Le torri faro erano pericolanti e sono state buttate giù pochi mesi fa: sono in fase di realizzazione le fondamenta, poi si passerà al montaggio. Intanto è stato fatto un sistema di illuminazione alternativo per consentire l’utilizzo dell’impianto al calar del sole». La Landucci aggiunge: «Gli allenamenti degli atleti sono garantiti. La presenza di troppe persone? Il regolamento, approvato in passato, prevede il fatto che possano entrare i tesserati». Per l’omologazione si dovrà attendere: «Servono risorse per il rifacimento della pista». (m. v.)

