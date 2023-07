«Stadio del Cagliari? Potete farlo da noi» 

Lo stadio del Cagliari? Potrebbe sorgere a Monserrato in un’area di 43 ettari dedicata agli impianti sportivi non lontano dal Policlinico e che è stata appena sbloccata dal nuovo Puc adottato dal Consiglio comunale.

L’offerta

La proposta è del sindaco Tomaso Locci, che vista l’impasse tra Comune di Cagliari e Regione, offre la sua disponibilità. «Tutti, me compreso, vogliamo e ci auguriamo che lo stadio nasca a Cagliari», precisa il primo cittadino, «e tuttavia, se il sindaco di Cagliari e il presidente della Regione non trovano un accordo per farlo costruire nel capoluogo o in altre città, noi abbiamo la possibilità di garantire un’area importante di circa 43 ettari». Un’area che, a prescindere dall’idea dello stadio, sarà comunque destinata ad ospitare grandi eventi sportivi.

Le ipotesi al vaglio sono diverse: potrebbe essere realizzata una piscina olimpionica, un impianto di atletica, un circuito di moto, uno di Formula 3, uno di go-kart, di cui Monserrato aveva un’importante tradizione. E ovviamente anche lo stadio, idea che dipenderà dall’esito degli incontri tra Paolo Truzzu e Christian Solinas. E toccherà vedere se entrambi sarebbero d’accordo a prendere in considerazione l’idea di Monserrato.

Il nuovo Puc

Una proposta possibile grazie all’adozione del Puc in Consiglio comunale tre giorni fa, e che potrà concretizzare dopo l’approvazione della Regione (praticamente scontata, viste le varie interlocuzioni positive sulla bozza del Piano) tra gennaio e febbraio prossimi. Il Piano urbanistico comunale, che Monserrato attendeva da tempo, sblocca molte aree precedentemente vincolate, prime fra tutte Su Tremini, S’Ecca e s’Arena e Terr’e Teula, che si trovano nell’agro nei pressi del Policlinico. Questo permetterà di costruire nuove abitazioni ma anche nuove attività. Il Puc è stato votato da tutta la maggioranza (il gruppo “ribelle” Monserrato in Movimento invece si è astenuto), ma anche da una consigliera della minoranza, Caterina Argiolas (Monserrato Unita), che, dopo aver precisato che non entrerà in maggioranza, spiega così la sua decisione: «Questo Puc mi piace. Considerata la potenzialità del territorio, anche da pareri chiesti a professionisti competenti, trovo siano ben strutturate tutte le opportunità di sviluppo. A Monserrato il Puc serve e trovo molti punti condivisibili».

