Stadio da rifare, via libera al progetto 

Il progetto è stato approvato dalla Giunta. «Verrà sistemato il campo principale, insieme alla recinzione al confine con il parco lineare, così come il campo di calcio a 11 in terra battuta che avrà il manto in erba sintetica», spiega l’assessore, «inoltre verranno sistemati gli spogliatoi che da anni purtroppo sono chiusi perché non sono a norma». In programma ci sono anche la sistemazione della pista di atletica e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’intero complesso. «Abbiamo partecipato al bando Sport e periferie per avere altri 958mila euro», annuncia l’esponente della Giunta comunale, «e con queste risorse contiamo di realizzare anche un nuovo campo in erba sintetica, e di installare un impianto fotovoltaico sopra gli spogliatoi».

Via libera al progetto di rinascita del polo sportivo fra via della Resistenza e via Vienna - a Selargius - pronto a cambiare volto grazie al finanziamento Pnrr - 1 milione di euro - conquistato dal Comune lo scorso anno. «Risorse importanti che ci consentono di valorizzare e rilanciare uno degli impianti sportivi comunali più importanti della città», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Nuova vita per il campo da calcio Generale Porcu, insieme al campetto accanto che sarà trasformato in un playground in erba sintetica e agli spogliatoi da anni inagibili.

Nuova vita per il campo da calcio Generale Porcu, insieme al campetto accanto che sarà trasformato in un playground in erba sintetica e agli spogliatoi da anni inagibili.

Via libera al progetto di rinascita del polo sportivo fra via della Resistenza e via Vienna - a Selargius - pronto a cambiare volto grazie al finanziamento Pnrr - 1 milione di euro - conquistato dal Comune lo scorso anno. «Risorse importanti che ci consentono di valorizzare e rilanciare uno degli impianti sportivi comunali più importanti della città», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Ok al progetto

Il progetto è stato approvato dalla Giunta. «Verrà sistemato il campo principale, insieme alla recinzione al confine con il parco lineare, così come il campo di calcio a 11 in terra battuta che avrà il manto in erba sintetica», spiega l’assessore, «inoltre verranno sistemati gli spogliatoi che da anni purtroppo sono chiusi perché non sono a norma». In programma ci sono anche la sistemazione della pista di atletica e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’intero complesso. «Abbiamo partecipato al bando Sport e periferie per avere altri 958mila euro», annuncia l’esponente della Giunta comunale, «e con queste risorse contiamo di realizzare anche un nuovo campo in erba sintetica, e di installare un impianto fotovoltaico sopra gli spogliatoi».

I tempi

Ora la palla passa alla Città metropolitana - almeno per quanto riguarda la prima tranche di lavori con il finanziamento già incassato - che si dovrà occupare di predisporre il bando per affidare la progettazione esecutiva e i lavori. «Contiamo di far partire i cantieri entro la fine dell’anno», dice l’assessore Argiolas, «e di vederli conclusi nei primi mesi del 2024. Noi abbiamo fatto la nostra parte accelerando il più possibile sul progetto preliminare, ora aspettiamo che la Città metropolitana faccia il resto».

La palestra

Via libera anche al progetto esecutivo - da 300mila euro circa - per mettere in sicurezza la palestra di via delle Begonie, messa a dura prova da raffiche di vento, piogge e infiltrazioni. «Qualche intervento tampone è stato fatto negli anni ma resta qualche problema che contiamo di risolvere definitivamente con questi lavori», dice l'assessore. Cantiere che, in questo caso, sarà concentrato durante l’estate. «Ora verrà predisposto il bando, poi gli interventi inizieranno una volta finito l’anno scolastico per evitare di intralciare con l’attività motoria degli studenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata