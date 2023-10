Stadio comunale ancora inagibile 

Dopo anni di anonimato l’Ussana Calcio è tornata nella Prima categoria di calcio, ma per la sua appassionata tifoseria vederla giocare nel bel campo sportivo di casa è per ora un sogno. L’impianto sportivo di via 28 Aprile, a Ussana, è off-limits da mesi a causa dei lavori che hanno riguardato, tra le altre cose, il terreno di gioco, riseminato da un’impresa del settore e che sarà riaperto, parole dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Piras, «a metà novembre».

In trasferta

Nell’attesa l’undici di mister Isoni (girone B della Prima categoria) ha chiesto, e ottenuto, ospitalità alla vicina Monastir per le partite casalinghe. Praticamente la squadra gioca sempre in trasferta.

Il mondo calcistico di Ussana freme e malcontento e disagi, come spesso accade, si traducono in dibattito politico. «All’inizio di settembre abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio per conoscere lo stato dei lavori al campo comunale e la data prevista di consegna della struttura al Comune e soprattutto alle società sportive. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta», protesta Paolo Loddo, ex sindaco del paese e attualmente capogruppo di minoranza e firmatario dell’interrogazione insieme ai consiglieri del gruppo Rivoluzione Operosa Gianluigi Fois, Giusi Sarais e Gilberto Orgiano.

La replica

«Il campo sportivo è momentaneamente inagibile: abbiamo rifatto la semina e il prato ha bisogno di crescere almeno tre mesi prima di essere riutilizzato», spiega l’assessore e vicesindaco, Giuseppe Piras. «Il prato del campo sportivo era in pessime condizioni e come amministrazione avevamo l’impegno per rifarlo, così abbiamo deciso di procedere alla nuova semina del prato a fine campionato, proprio per non danneggiare la squadra dell’Ussana iopegnata nella corsa alla promozione in Prima», prosegue l’assessore Piras. Che invita alla pazienza: «La semina, effettuata in estate, è stata accompagnata dal troppo caldo dei mesi scorsi ma tutto sommato è andata bene. A metà novembre l’impianto sarà di nuovo agibile».

I lavori

I lavori al campo sportivo di via 28 Aprile sono costati al Comune di Ussana 60 mila euro. «A parte il manto erboso sono stati sostituito il vecchio impianto di illuminazione ad alto consumo con fari a led per una migliore illuminazione e risparmio, e abbiamo sistemato il campetto di Is Osterias. Quest’ultimo impianto, in terra battuta, sarà strategico per mantenere in buone condizioni il nuovo campo. L’erba naturale non sopporta il calpestio continuo e sarà necessario rispettarla», spiega il vicesindaco Piras che avverte: «Tutti vorrebbero giocare nel campo grande, ma non sarà possibile. Gli uffici lavorano ad un regolamento d’uso degli impianti».

