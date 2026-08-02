Stadio chiuso, minoranza all’attacco: «Diteci la verità» 

Il Campo Renzo Laconi diventaun caso. Il gruppo consiliare di Centrosinistra per Guspini ha depositato una nuova interrogazione urgente a sindaco e assessora allo Sport per fare piena luce sulla situazione dell’impianto sportivo Renzo Laconi e per chiedere la riapertura della struttura.

La decisione di interpellare ufficialmente la Giunta nasce dalle evidenti contraddizioni riscontrate tra lo stato dell’impianto e le dichiarazioni rese dall’Amministrazione. Secondo le informazioni del gruppo consiliare, già da tempo il Comune sarebbe in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo della struttura.

«Riteniamo fondamentale che venga detta la verità», dichiarano i consiglieri. Sostenere una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nei dati reali sta producendo un danno concreto alle società locali, costrette all’incertezza proprio nella fase di programmazione della nuova stagione agonistica».

L’assessora allo Sport Giorgia Massa ribadisce :«Non è la prima volta che il presidente rinuncia alla gestione dello stadio. Serve tempo per capire bene i problemi, che non si risolvono con annunci mediatici come quelli relativi al campo Renzo Laconi».

Massa ha inoltre informato che il campo, sottoposto recentemente a lavori di posa del manto in erba sintetica, «non ha ancora avuto il collaudo da parte dei vertici dello sport isolano».

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