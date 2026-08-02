VaiOnline
Guspini.
03 agosto 2026 alle 00:27

Stadio chiuso, minoranza all’attacco: «Diteci la verità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Campo Renzo Laconi diventaun caso. Il gruppo consiliare di Centrosinistra per Guspini ha depositato una nuova interrogazione urgente a sindaco e assessora allo Sport per fare piena luce sulla situazione dell’impianto sportivo Renzo Laconi e per chiedere la riapertura della struttura.

La decisione di interpellare ufficialmente la Giunta nasce dalle evidenti contraddizioni riscontrate tra lo stato dell’impianto e le dichiarazioni rese dall’Amministrazione. Secondo le informazioni del gruppo consiliare, già da tempo il Comune sarebbe in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo della struttura.

«Riteniamo fondamentale che venga detta la verità», dichiarano i consiglieri. Sostenere una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nei dati reali sta producendo un danno concreto alle società locali, costrette all’incertezza proprio nella fase di programmazione della nuova stagione agonistica».

L’assessora allo Sport Giorgia Massa ribadisce :«Non è la prima volta che il presidente rinuncia alla gestione dello stadio. Serve tempo per capire bene i problemi, che non si risolvono con annunci mediatici come quelli relativi al campo Renzo Laconi».

Massa ha inoltre informato che il campo, sottoposto recentemente a lavori di posa del manto in erba sintetica, «non ha ancora avuto il collaudo da parte dei vertici dello sport isolano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 