Stadio ancora vietato nuove trasferte a Borore 

Si accende la protesta delle società sportive di Macomer, quelle legate al calcio in particolare, per il mancato utilizzo degli impianti di Scalarba, interessati da lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria. L’intervento va avanti da circa tre anni.

«Nessuno sa dire quando ci verrà concesso l’utilizzo dello stadio. Da tre anni siamo costretti a trasferirci altrove, perdendo l’apporto dei nostri sostenitori, con danni immensi per la società», dice Luciano Sau, presidente della Macomerese calcio.

«Siamo ancora costretti a giocare in un campo in affitto, fuori Macomer - aggiunge -. Subito dopo Ferragosto, la nostra squadra, che milita nel campionato regionale di Promozione, deve iniziare la preparazione negli impianti di Borore, ancora con il dispendio di risorse e perdita degli incassi. Ci avevano garantito che entro la fine di luglio la questione si sarebbe risolta, invece tutto tace, nonostante i nostri solleciti».

Gli amministratori comunali pressano da tempo affinché la situazione possa essere risolta.

«In ogni caso ci siamo sempre mossi per cercare di risolvere il problemi in tempi accettabili - dice il sindaco Riccardo Uda - i lavori si stanno portando a termine». Tutto rinviato a settembre quindi. «Speriamo», dice Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni. E aggiunge: «Si stanno ancora concludendo i lavori per il rifacimento della pista di atletica, ma si dovrà intervenire ancora per la sistemazione delle nuove panchine e la sostituzione di alcuni infissi negli spogliatoi e nelle palestre interne».

