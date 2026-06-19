VaiOnline
Villasimius.
20 giugno 2026 alle 00:21

Stadio ammodernato e con spalti coperti: approvato il progetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un impianto sportivo con gli spalti coperti, più sicuro e più decoroso. È il progetto da un milione e 294mila euro (fattibilità tecnica ed economica) approvato dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Gianluca Dessì, «con particolare riferimento al complesso costituito dagli spalti – viene riportato nella relazione tecnica - e dai locali ricavati al loro interno destinati a spogliatoi, servizi igienici, magazzini e locali di supporto alle attività sportive». Al momento, gli spalti sono privi di copertura mentre gli spogliatoi e i servizi igienici hanno l’esigenza di importanti interventi di manutenzione straordinaria. C’è inoltre «la necessità di migliorare la fruibilità degli spazi interni destinati agli atleti, agli arbitri e al personale addetto».

La struttura della copertura sarà metallica «e dovrà essere protetta contro la corrosione, anche in considerazione del contesto marino» in cui si trova il paese di Villasimius, mentre il manto di copertura «sarà realizzato con materiali leggeri e durevoli».

Da ricercare i fondi necessari: il Comune parteciperà al bando “Sport e periferie” (l’importo massimo che si può ottenere è pari a ottocentomila euro) mettendo comunque a disposizione come cofinanziamento mezzo milione di euro. Se, alla fine, arriveranno tutte le risorse, i lavori – dal momento in cui partiranno – andranno avanti per due mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 