Stadio ammodernato e con spalti coperti: approvato il progetto 

Un impianto sportivo con gli spalti coperti, più sicuro e più decoroso. È il progetto da un milione e 294mila euro (fattibilità tecnica ed economica) approvato dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Gianluca Dessì, «con particolare riferimento al complesso costituito dagli spalti – viene riportato nella relazione tecnica - e dai locali ricavati al loro interno destinati a spogliatoi, servizi igienici, magazzini e locali di supporto alle attività sportive». Al momento, gli spalti sono privi di copertura mentre gli spogliatoi e i servizi igienici hanno l’esigenza di importanti interventi di manutenzione straordinaria. C’è inoltre «la necessità di migliorare la fruibilità degli spazi interni destinati agli atleti, agli arbitri e al personale addetto».

La struttura della copertura sarà metallica «e dovrà essere protetta contro la corrosione, anche in considerazione del contesto marino» in cui si trova il paese di Villasimius, mentre il manto di copertura «sarà realizzato con materiali leggeri e durevoli».

Da ricercare i fondi necessari: il Comune parteciperà al bando “Sport e periferie” (l’importo massimo che si può ottenere è pari a ottocentomila euro) mettendo comunque a disposizione come cofinanziamento mezzo milione di euro. Se, alla fine, arriveranno tutte le risorse, i lavori – dal momento in cui partiranno – andranno avanti per due mesi.

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