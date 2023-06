Stadio, adesso si muove la Regione 

La convocazione della conferenza di servizi, il progetto del Cagliari, la promessa (mai smentita) dei 50 milioni della Regione. Al puzzle in via di composizione del futuro stadio Gigi Riva, quando si sta per aprire l’atto conclusivo che porterà alla definizione del bando di gara internazionale (la conferenza di servizi, appunto), manca ancora un tassello da incastrare: le risorse regionali. Ora, però, una svolta è in arrivo. Sarà forse, come sostengono alcuni, l’entusiasmo generato dalla promozione del Cagliari in A. O forse no. Fatto sta che dopo sei mesi, Villa Devoto rompe il silenzio e convoca una riunione tecnica con Palazzo Bacaredda, e gli assessorati regionali agli Enti Locali e Lavori pubblici per «fare un tavolo di confronto sul nuovo stadio», riferiscono fonti vicino alla Regione. All’appuntamento, fissato per la settimana prossima, non ci sarà il Cagliari calcio.

La svolta

Il gol di Pavoletti a Bari, che ha riportato il Cagliari in serie A, è già nella storia sportiva della società rossoblù. Chissà che adesso non contribuisca a scrivere anche quella del nuovo stadio. Perché dopo le ultime accelerate al nuovo impianto date da Palazzo Bacaredda negli ultimi mesi (in ordine di tempo, la scelta di convocare la conferenza di servizi, che in teoria avrebbe dovuto fare la Regione, e la lettera del sindaco Truzzu al governatore regionale Solinas per sollecitare i soldi necessari a chiudere la partita), la partita è sempre bloccata sui fondi regionali che la Regione ha stanziato con un emendamento alla Finanziaria ma che ha vincolato a un accordo di programma che contempla, oltre al nuovo impianto, un progetto di sviluppo per la città che vede soprattutto la costruzione di un nuovo ospedale.

Il governatore

A muovere le acque, riferiscono fonti vicine a Villa Devoto, sarebbe stato il governatore regionale: che già prima della festa rossoblù di domenica scorsa avrebbe chiesto ai dirigenti di convocare il tavolo con il sindaco e gli assessore regionali competenti. L’incontro, il primo dopo mesi di silenzio tra Regione e Comune, apre a scenari più ottimistici. «L’imput è partito dalla presidenza», assicurano da Villa Devoto. Dunque ha prodotto effetti la lettera inviata da Palazzo Bacaredda alla Regione tre settimane per sollecitare i fondi necessari e chiudere la partita sul nuovo stadio. Soldi sui quali restano, però, i dubbi legati ai tempi. Il problema lo ha sollevato il gruppo dei Progressisti, sia in consiglio comunale (Matteo Massa) che in quello regionale (Francesco Agus), che ha presentato una richiesta per stralciare la partita dello stadio dall’accordo di programma. «Soprattutto adesso, con la pubblicazione della delibera regionale per gli studi di fattibilità relativi ai nuovi ospedali, se non si separano i fondi dello stadio dagli altri il rischio è che lo stadio non si costruisca mai», dice il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus. «Per questo motivo», aggiunge, «abbiamo presentato un emendamento al collegato alla Finanziaria per modificare gli obiettivi dell’accordo di programma».

Gli appelli

Vedremo come andrà. Nel frattempo si rinnovano gli appelli per il nuovo stadio. Lo chiedono (da sempre) i tifosi, lo vogliono i sardi. «Adesso, dopo la promozione in serie A, non ci sono più alibi», ha detto Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale. «Questa città, questi tifosi, questa terra, questa squadra merita una casa vera», ha aggiunto. Il sindaco Paolo Truzzu, tre giorni fa ha scritto sui social: «Noi siamo pronti. Nulla è impossibile se si dà tutto e si lavora per lo stesso obiettivo: adesso uno stadio da serie A». Sembra che Villa Devoto abbia raccolto l’appello. Cagliari aspetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA