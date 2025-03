«Stadio, 2025 l’anno della svolta» 

Il 2025 sarà l’anno della svolta per lo stadio “Gigi Riva”, il palazzetto di Cagliari e non solo. Al Palasport Sa Rodia di Oristano, dove ha assistito a Italia-Lettonia di pallamano, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha approfondito il tema dell’impiantistica, in cima alla lista delle priorità. «C’è una disponibilità totale da parte dei Comuni e anche della Regione, che è assolutamente in squadra con noi: quindi vedrete, nei prossimi mesi, i primi effetti di questa collaborazione».

Cagliari

La risposta ai presidenti Giulini e Binaghi sui ritardi su stadio e palazzetto è arrivata dal ministro, che la questione del futuro stadio la conosce bene visti anche i trascorsi al vertice della Lega B. «Siamo al dunque. Ho vissuto il parto del primo progetto nel 2015, quest’anno spegneremo la decima candelina e dieci anni sono oggettivamente troppi, ma ho riscontrato una disponibilità piena, concreta e immediata da parte della Regione e del Comune di Cagliari, ma anche una grande volontà del club e del presidente Giulini. Per lo stadio penso che il 2025 sarà l’anno della svolta e questo vale anche per il nuovo palazzetto, chiamiamolo dello sport ma sarà anche dell’intrattenimento e che contribuirà a cambiare il volto di un quartiere che ha bisogno di trasformarsi come sta succedendo».

Per essere tra i cinque stadi che ospiteranno l’Europeo, bisognerebbe essere papabili a ottobre 2026: Milano, Torino e Roma sono già in lizza. «L’ambizione che Cagliari deve coltivare è di avere un’infrastruttura moderna, accessibile, a misura di persona. Lo stadio temporaneo sta svolgendo bene la sua funzione ma dobbiamo evitare la narrazione che un temporaneo in Italia diventi definitivo. Credo che tutti i tifosi cagliaritani e del Cagliari, anche in giro per il mondo, vogliano uno stadio nuovo che prenda definitivamente il nome di una gloria assoluta del calcio mondiale, e non soltanto italiano, che è Gigi Riva».

Abodi chiude: «Ci sono più di 50 milioni che verranno messi a bando per migliorare le infrastrutture degli altri sport, stadio e palazzo dello sport di Cagliari hanno altre linee di finanziamento, ma ci sono anche tutte le altre province, che in alcuni casi producono eccellenze, come Sassari nel basket, e tutte possono trovare risposte. È un grande gioco di squadra».

