«Staccare la spina»: Forza Italia contro Campus 

Accenni di urla dopo il silenzio. L'avvicinarsi delle prossime tornate elettorali, per la Regione e Palazzo Ducale, fa riacquistare la voce a un panorama politico sassarese perlopiù afono nei primi 4 anni di consiliatura Campus. A dare il la alla nuova stagione la stroncatura degli uffici regionali messa nero su bianco in 86 pagine sulle zone F4 individuate dal duo civici-5stelle per lo sviluppo turistico-alberghiero. “Tramvata” la definisce l'ex sindaco Nicola Sanna nell'incipit di un attacco frontale contro il suo successore, definito in un crescendo di epiteti coloriti “cementificatore” e “Attila”.

Ma il bollino rosso sul mandato Campus ce lo mette in primis Forza Italia che intona il de profundis e chiosa per bocca del coordinamento provinciale: «Sarebbe saggio staccare la spina». Minaccia a cui ribatte Christian Luisi, esponente della maggioranza in Comune, tacciando di inesistenza sul territorio gli azzurri e respingendo in anticipo, senza proposta di nozze, il matrimonio con gli orfani di Berlusconi. «L'esperienza dei Civici - scrive - proseguirà senza di loro...meno male». Un acuto di frequenza tale che il partito di centrodestra ritiene provenire in realtà dal fondatore di Sardegna al centro 20venti, Antonello Peru, di cui si traccia l'identikit senza nominarlo. «Il suo attuale leader di partito - risponde il coordinatore azzurro Vanni Azzena a Luisi che milita nella “creatura” di Tunis e Peru - in Forza Italia ha raccolto successi e clientele, per poi cambiare casacca a Sassari, mentre in Regione continua a stare con il cdx per interessi di bottega». Ed è così che, nel ristretto scenario sassarese, fa capolino l'agone regionale, e quel Grande Centro invocato dal politico di Sorso e ambito un po' da tutti, Forza Italia inclusa, per avere qualche chance di vittoria. Una meta che, per adesso, provoca un caos di voci usando Sassari come cassa di risonanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA