Stacca il naso all’uomo che importuna la fidanzata 

Lesioni gravissime (per la mutilazione di parte del naso) e danni permanenti alla vittima: è l’ipotesi di reato (con relative pesanti conseguenze) di un fascicolo aperto dalla Procura di Tempio e riguardante un episodio avvenuto nelle settimane scorso in un bar della cittadina gallurese. Stando agli atti inviati dai Carabinieri ai pm, un uomo di 45 anni, avrebbe avuto una discussione con alcuni clienti del locale. Rapidamente dalle parole si è passati ai fatti ed è scoppiato un violento litigio. Sempre stando agli atti dell’inchiesta, l’uomo di 45 anni avrebbe reagito dopo un pesante apprezzamento fatto alla compagna. Nel corso della colluttazione seguita alla prima zuffa, l’uomo avrebbe morso il naso di uno dei rivali, staccando di netto la punta delle narici. Sempre stando agli atti, i militari della Compagnia di Tempio, intervenuti dopo la rissa, avrebbero trovato sul pavimento il frammento di naso staccato di netto dal viso. Ora sono in corso accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto, anche riguardo al tempo trascorso tra i fatti e la prima chiamata fatta ai Carabinieri, e per verificare le responsabilità dell’accaduto.

Per la vittima si è reso necessario un intervento chirurgico di ricostruzione della parte del naso tagliata, operazione effettuata con successo a Sassari.

