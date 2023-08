«Stabilizzeremo i precari del Lirico» 

Si apre uno spiraglio, ma probabilmente è qualcosa di più, nella vertenza sui lavoratori precari del Teatro Lirico, dopo le preoccupazioni delle ultime settimane che hanno portato allo stato di agitazione. Rispondendo ieri in Consiglio a un’interrogazione di Camilla Soru (Pd), il sindaco Paolo Truzzu assicura che «abbiamo raggiunto un accordo con i sindacato solo lo scorso 2 agosto, entro dicembre 2023», termine fissato dalla legge, «faremo di tutto per pubblicare i bandi che ci consentiranno di stabilizzare la metà dei precari». Una buona notizia che loro, i precari del Lirico, ieri presenti con una delegazione ai lavori del Consiglio, accolgono con favore: «Registriamo positivamente l’impegno preso dal sindaco», nonché presidente del Teatro Lirico, «adesso ci aspettiamo un atto concreto», dice Omar Marras, segretario regionale della Fistel-Cisl. «Continueremo a vigilare per verificare se saranno rispettati gli impegni presi», aggiunge Camilla Soru.

La vicenda

Ad accendere i fari sul problema dei precari del Lirico, da anni costretti a contratti annuali con rinnovo, era stata a fine luglio la Fistel, che di fronte alla decisione della Fondazione di “sospendere” la stagione estiva legata allo spettacolo “L’elisir d’amore” (programmati solo due spettacoli a Sant’Antioco e sette informa ridotta al Parco della Musica) aveva proclamato lo stato di agitazione. «In realtà la stagione estiva non è stata sospesa, era ancora in fase di programmazione e di valutazione economica e di fronte al costo che l’attività avrebbe avuto», di fronte alla mancanza delle risorse, «si è deciso di rimandarla», spiega Truzzu. E aggiunge: «Come presidente del Teatro ho sempre tutelato i lavoratori, siamo l’unico Teatro che ha fatto solo 15 giorni di cassa integrazione durante il Covid, abbiamo rifiutato la legge Bray perché avrebbe comportato una decurtazione degli stipendi e abbiamo anche definito una pianta organica, accettata dal ministero, per fare circa 40 assunzioni. Ora, raggiunto l’accordo con i sindacati, procederemo entro i tempi a fare i bandi».

La replica

«È vero che è stata raggiunta l’intesa solo il 2 agosto ma questo è accaduto solo perché quello è stato l’unico giorno in cui li avete ricevuti», risponde Camilla Soru. «Mi dispiace che non ci fossero i fondi necessari per la stagione estiva, bisogna proteggere i lavoratori e il Teatro». ( ma. mad. )

