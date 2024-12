Stabilizzazioni al Teatro Lirico:  dubbi della Cgil 

Il teatro Lirico ha sbloccato le procedure per le assunzioni del personale precario, che da anni e in alcuni casi decenni attende la stabilizzazione. «Ma da ciò che appare nella pagina dedicata all’amministrazione trasparente della Fondazione Teatro Lirico, i bandi dei concorsi riservati al personale interno ed aperti all’esterno (ai sensi della legge Bonisoli) hanno riservato sorprese e delusioni, soprattutto per i settori tecnici, da tempo penalizzati dallo svuotamento dei settori necessari per il funzionamento ordinario degli immobili e per la messa in scena delle produzioni artistiche», denuncia Antonello Marongiu, segretario generale Slc-Cgil Sardegna. «È inaccettabile una gestione che, senza alcuna comunicazione sulle motivazioni, continua a relegare interi reparti tecnici alla necessità di rinunciare a ferie, permessi e istituti contrattuali e lavorare in condizioni al limite della sicurezza. Poco importa che le scelte siano in capo al Sovrintendente, alla dirigenza della Fondazione, al consiglio di indirizzo o al sindaco».

