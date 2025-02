Stabilizzare le fratture col cemento osseo 

Quali sono le indicazioni alla vertebroplastica percutanea?

Consiste nell’iniezione di cemento osseo in una vertebra fratturata per ottenere la stabilizzazione della frattura e la remissione del dolore. Possono essere trattate tutte le fratture, sia osteoporotiche che traumatiche ed anche quelle neoplastiche, purché non sia compromesso il midollo. La metodica presenta delle percentuali di successo molto elevate (89%) e bassa percentuale di complicanze. È dimostrato che i pazienti non trattati hanno una mortalità più elevata ed una maggiore incidenza di malattie cardiopolmonari correlate. Inoltre, al contrario di quanto si è sempre creduto, la vertebroplastica riduce l’incidenza di nuove fratture nei pazienti osteoporotici.