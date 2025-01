Stabilite le indennità per sindaco e Giunta 

Con una delibera di Giunta sono state determinate le indennità spettanti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori della giunta comunale di Sant’Anna Arresi, e i gettoni di presenza dei consiglieri comunale per l’anno 2025.

Tenendo conto della legge regionale del 2022, che prevede che ai sindaci dei Comuni sotto i 3000 abitanti spetti il 21 per cento della quota spettante al Presidente della Regione, l’indennità del sindaco Paolo Dessi sarà pari a poco meno di 17.400 euro lordi euro all’anno, si tratta di un importo abbattuto del 50 per cento essendo un lavoratore dipendente, e pari a 1.450 euro al mese.

A Teresa Pintus che ricopre il ruolo di vicesindaca, spetta un’indennità mensile (al cento per cento) di poco meno di 580 euro al mese, per un totale di 6.955 euro lordi all’anno. Poco meno per l’assessore Fabio Diana, che andrà a percepire 5.216 euro all’anno, pari a 434 euro al mese.

L’importo mensile sarà abbattuto del 50 per cento per i restanti due assessori della giunta Dessi. Si tratta di Valerio Lecca e Davide Marica: essendo entrambi lavoratori dipendenti, spetterà loro un’indennità ridotta pari a 217 euro mensili che equivalgono a poco più di 2.600 euro all’anno. Si tratta di somme spettanti al Comune in base ai trasferimenti da parte della Regione Sardegna per le indennità dei sindaci e degli amministratori locali, in base alla fascia demografica. In base alle delibere regionali sono stati stabiliti anche gli importi per i gettoni di presenza per i consiglieri comunali: riceveranno 38 euro a seduta.

