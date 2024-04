Stabilità, sì al Patto senza i voti dell’Italia 

Una votazione rapida, una maggioranza che non lascia dubbi ma con una grande assente: l’Italia. Il nuovo Patto di stabilità e crescita è all’ultimo miglio prima di entrare in vigore e incassa il via libera definitivo del Parlamento Ue.

Le regole

Il testo cambia la governance economica, mantenendo i parametri del 3 e del 60% per il deficit e per il Pil ma concedendo piani di rientro più graduali per i Paesi ad alto debito. Ma ai partiti italiani il compromesso raggiunto il 21 dicembre dai ministri dell’Economia Ue non basta. Il centrodestra si è astenuto come il Pd, M5S e Verdi hanno votato contro. Quattro sì italiani: Herbert Dorfmann e Lara Comi del Ppe, Marco Zullo e Sandro Gozi di Renew.

Gentiloni scherza

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che aveva sottoscritto la faticosissima intesa raggiunta sulla spinta franco-tedesca, conosceva la posizione della maggioranza. Ma certo, dopo il Patto su migrazione e asilo, i partiti di centrodestra hanno nuovamente messo per iscritto i propri distinguo rispetto all’esecutivo. «Le forze di governo hanno sfiduciato Giorgetti», attacca il M5S, con Giuseppe Conte che assegna «il premio facce di bronzo a Meloni e soci: in campagna elettorale erano “i patrioti”, al governo hanno dato l’ok a questo accordo che danneggia l’Italia». «L’astensione del centrodestra è clamorosa, il governo è stato sconfessato», incalza il Dem Brando Benifei. «Abbiamo unito la politica italiana», scherza il commissario all’Economia Paolo Gentiloni.

Il compromesso

Il testo mantiene dei parametri rigidi per il rientro dal debito e dal deficit, introduce sul deficit la soglia dell’1,5% del Pil ma concede qualcosa a Paesi come Italia, Belgio, Grecia, Francia o Spagna, che hanno debiti elevati. I governi potranno concordare con l’Ue un piano di rientro che va da 4 a 7 anni in cambio di riforme per crescita e conti sostenibili. Il taglio annuale del debito, per chi è sopra la soglia del 90% del Pil, resta dell’1% annuo. Sul deficit, i Paesi che sforano il 3% sono chiamati a una riduzione dello 0,5% annuo ma con un periodo transitorio che arriva fino al 2027.

