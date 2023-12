Stabilità, l’intesa slitta ma è vicina 

Fumata grigia sulla riforma del Patto di stabilità europeo: dopo l’interminabile negoziato nella notte tra giovedì e venerdì un accordo non c’è. Ma c’è un’intesa Parigi-Berlino in grado di allargarsi a Roma e Madrid, e tradursi quindi in un testo di compromesso.

«C’è una guerra»

«I progressi fatti testimoniano che c’è un riconoscimento che non siamo in una situazione normale, c’è una guerra in Europa», ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, auspicando una conclusione «quanto prima». Il Consiglio Ue ha intanto dato il via libera alle modifiche dell’Italia al Pnrr. Include anche il capitolo Repower Eu, che diventa così definitivo. È «un altro grande risultato del governo che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi. Intendiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che il successo del nostro Pnrr è nell’interesse della nazione e dei cittadini», ha detto Giorgia Meloni.

L’ostilità dei frugali

Tornando al Patto, otto ore di Ecofin non sono bastate per votare la riforma e giovedì poco prima delle 4 del mattino l’incontro si è chiuso. I Paesi hanno bisogno di studiare l’impatto sui conti, su alcuni passaggi servono anche valutazioni legali. E restano di traverso ancora sette Paesi “frugali”. Ma, insomma, non manca ormai molto al traguardo di aver un’intesa entro fine anno e ormai ci credono un po’ tutti e si ipotizza già un Ecofin straordinario tra il 18 e il 21 dicembre.

Il compromesso

Il braccio di ferro si è concentrato sulla procedura per disavanzo eccessivo, con Italia, Francia e gli altri Paesi del Sud a difendere l’idea che ci sia, sì, l’aggiustamento strutturale automatico per lo 0,5% del Pil per chi ha un deficit oltre il 3%, purché si calcoli senza gli interessi del debito pubblico. Si tratterebbe di una bella differenza, capace di garantire più anni di rientro, ma su cui i frugali hanno alzato le barricate. Ottimista il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, «fiducioso che un accordo possa essere raggiunto nei prossimi giorni».

