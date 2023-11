Stabilità, è corsa contro il tempo 

Trattative serrate sulla riforma del Patto di stabilità. Una svolta sembra possibile, ma al momento un accordo ancora non c’è, mentre corre il conto alla rovescia verso fine anno. E il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni avverte che «non è illimitato» il tempo per un’intesa: se si trova entro fine anno «ci sarà un assestamento tra la fase attuale e la fase successiva, se non si raggiunge un accordo sulle nuove regole tornano in vigore quelle precedenti». In altre parole, dal primo gennaio tornerà il vecchio Patto, sospeso a inizio pandemia.

I paletti tedeschi

Nella due giorni di riunioni di Eurogruppo ed Ecofin i ministri cercheranno una sintesi politica sul Patto, per poter varare entro fine anno il testo legislativo e procedere quindi nei negoziati con il Parlamento europeo. Apparentemente l’idea di tutti è che si possa lavorare sul documento messo a punto dalla presidenza di turno dell’Ue, la Spagna. Così com’è non va ancora bene ma è una buona base. Persino per l’Italia, che continua a chiedere regole realistiche e credibili, e capaci di non sacrificare gli investimenti strategici sull’altare del rigore. Il negoziato prosegue, insomma, aggiornando e limando di volta in volta il testo che Madrid continua ad aggiornare. Anche dopo le rivendicazioni della Germania sui tagli al debito inderogabili e le proteste della Francia su ipotetici parametri uguali per tutti. Alla fine il testo di lavoro spagnolo si è arricchito di garanzie («salvaguardie») chieste dai Paesi frugali, aprendo a eccezioni di spesa sulla difesa ma non sugli investimenti strategici. Al momento invece sulla flessibilità per gli investimenti si prevede solo che il Pnrr vada a garantire nella fase iniziale di poter automaticamente ottenere l’estensione da 4 a 7 anni dei piani di spesa. Intanto dall’Eurogruppo arriva un nuovo appello all’Italia per la ratifica del Mes. «È davvero fondamentale che entro la fine dell’anno tutti i Paesi» lo abbiano ratificato, ha detto il direttore generale Pierre Gramegna, «in modo che il backstop comune possa entrare in vigore all’inizio del prossimo anno»

«Più ambizione»

E per Roma c’è il monito del direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer: l’Italia dovrà essere «più ambiziosa» e «pensare a riforme di bilancio strutturali e favorevoli alla crescita, che non sono previste nella bozza di bilancio 2024». Un’indicazione unita all’esortazione a «usare bene» i fondi del Pnrr.

