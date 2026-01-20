VaiOnline
Porto Torres.
21 gennaio 2026 alle 00:32

Stabilimento a rischio crollo, ordinanza del sindaco 

Negli anni ’60 è stata una delle più importanti industrie produttrici di manufatti in cemento armato, oggi mostra tutti i segni di dissesto, con cedimento e distacco delle lastre di copertura. L’ex complesso industriale Vianini spa, dismesso nel 2005 e ormai in stato di abbandono, una delle vecchie fabbriche del passato glorioso della zona industriale di Porto Torres, è divenuto un pericolo per l’incolumità pubblica. Una condizione precaria che ha costretto il sindaco Massimo Mulas ad intervenire con una ordinanza di messa in sicurezza della tettoia, in prossimità dell’accesso carrabile con via Marco Polo, e della intera struttura a rischio crollo come accertato dalla relazione del personale dell’Ufficio Ambiente.

Nel provvedimento si chiede alla società proprietaria, Domus Italia spa con sede legale a Roma, il consolidamento immediato delle strutture per scongiurare ulteriori pericoli e cedimenti. Al centro di una vicenda giudiziaria con il Consorzio industriale di Sassari, l’area ex Vianini fa parte delle zone retrocesse e acquisite dall’Ente consortile, uno degli spazi destinati allo sviluppo della nautica. La società intendeva realizzare una distesa di impianti fotovoltaici, ma il ricorso alla delibera del Cips fu respinto.

