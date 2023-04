Stabilimenti, rincari generalizzati Ma è corsa verso ombrelloni e lettini  

Per quattro mesi - dal primo giugno al 30 settembre - nella cabina più grande del D’Aquila, con otto tessere, due sdrai, ombrellone e acqua, occorrono 3.400 euro, si legge nel listino affisso sulla vetrina dell’ufficio (chiuso). Più 230 euro per la corrente - opzionale - 30 euro in più rispetto alla scorsa stagione. E qualora si decidesse di risparmiarsi la fatica di trovare parcheggio, con altri 500 euro si può avere quello privato. Si scende a 1.950 euro per spogliatoio in pvc, con ombrellone, 2 sdrai e 5 tessere, a 1.750 se a parità di servizi si rinuncia a una tessera. Ne servono 900 per il solo ombrellone stagionale con tre tessere. Mentre per un solo ombrellone supplementare si scende a 500. E ogni tessera aggiuntiva vale 150 euro,

Al Lido, la cabina prima categoria plus più sette tessere costa 5mila e cinquecento euro. Cifra che ovviamente si abbassa scalando di categoria. Sino ad arrivare a 2mila e cento euro per la quarta categoria con altrettante tessere. L’ombrellone è escluso, per averlo bisogna sborsare altri 300 euro, mentre ne occorrono 1.100 per il posteggio privato. «L’aumento c’è stato, ma parliamo di un aumento fisiologico dovuto non tanto all’inflazione quanto al rincaro dell’energia elettrica», chiarisce Angelo Cerina, amministratore unico del Lido, che racconta della bolletta passata da 10 a 80mila euro. «Nonostante tutto abbiamo applicato dei lievissimi rincari pari a circa il dieci per cento per gli abbonamenti stagionali dal 1° giugno al 30 ottobre, mentre sugli annuali abbiamo deciso di mantenere i prezzi invariati». Una sorta di gentile ricompensa agli affezionati clienti che non rinunciano al mare neanche in inverno.

Il conto alla rovescia è iniziato. I graziati dal ponte anticipano la Liberazione in spiaggia, sotto un sole quasi estivo e l’acqua cristallina degna delle più belle cartoline. Cagliaritani e non si spartiscono la spiaggia libera e le porzioni degli stabilimenti balneari, che in linea di massima sono pronti a tagliare il nastro della stagione estiva il primo giugno. «Nessuna stangata, parliamo di lievi aumenti dovuti ai costi maggiori che dobbiamo sostenere», assicurano i titolari distribuiti nelle giurisdizioni di Cagliari e Quartu, dove le campagne abbonamenti - nonostante i tariffari ritoccati al rialzo - procedono spedite. Si viaggia sul dieci per cento in più, con variazioni da cinquanta a trecento euro circa.

Gli abbonamenti

I servizi

L’accoglienza

«Siamo prontissimi ad accogliervi», assicurano nella pagina Facebook dell’Ottagono, dove è possibile consultare i prezzi e scegliere l’opzione preferita. A disposizione ci sono trecento cabine, suddivise in due categorie: la prima finisce alla terza fila dalla battigia; dalla quarta in poi si entra in seconda fascia. «Nessuna stangata, giusto aumenti simbolici. Cinquanta euro per la cabina, a prescindere dalla posizione, e qualche euro in più per il giornaliero», tiene a sottolineare Riccardo Angelo, titolare dell’Ottagono, che anticipa la stagione rispetto ai colleghi al 20 maggio. «Abbiamo cercato di mantenere le tariffe pressoché invariate». Si parte da 1.450 euro per una cabina in seconda categoria per due persone, stessa posizione ma per cinque si sale a 2.050, sino ad arrivare a 2.350 per assicurare i primi posti allo stesso numero di persone.

I costi

Sul versante quartese la media è di circa 200 euro in più a cabina. «Non certo per arricchirci», dice il titolare del Lido Mediterraneo Pietro Pontis. «Siamo stati costretti a rivedere il tariffario per via delle cifre folli che dobbiamo sostenere. Per capirci: pago 36mila euro all’anno di Tari, più 18mila euro di Imu. Senza contare tutto il resto», dice amareggiato. Nel conto anche 80 cabine perse a causa dell’erosione, «nonostante continui a pagare al Comune lo stesso tanto». Al netto di giuste lamentale e tasse varie, chi vorrà una cabina in prima categoria, in esclusiva e caposchiera nel suo stabilimento, dovrà mettere in conto una spesa di 2.200 euro. Compresivi di ombrellone, due lettini e quattro tessere, sino all’importo più basso - 1.600 euro - per 2 tessere, ombrellone e due letti con cabina in seconda categoria. Qualche euro aggiuntivo anche sugli ingressi giornalieri.

