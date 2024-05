Stabilimenti e chioschi, futuro incerto 

C’è preoccupazione negli stabilimenti balneari dopo l’ultima, pesantissima, decisione dall’alto. Il Consiglio di Stato ha infatti giudicato illegittime le concessioni generalizzate delle aree demaniali.

È un pronunciamento nazionale, ma anche in Sardegna – e a Cagliari in particolare – potrebbe avere delle ricadute nefaste. Magari non quest’anno, ma negli anni a venire le regole potrebbero cambiare e questo fa del settore un Far West.

I numeri

Solo su Cagliari città le aziende concessionarie (comprendendo il Poetto, la spiaggia di Calamosca e Giorgino) sono una trentina, per un totale di occupati intorno ai 200/250 addetti stabili tra servizio spiaggia, bagnini e addetti al servizio bar. Numero che cresce con gli stagionali assunti dai concessionari che al Poetto svolgono in maniera permanente attività di ristorazione. In Sardegna le concessioni sono nel complesso 1950: logica l’apprensione per l’ultima sentenza del Consiglio di Stato.

La sentenza

Angelo Cerina, patron e deus ex machina dello stabilimento “Il Lido”, auspica una svolta repentina.

«Non siamo parte in causa nello specifico», dice Cerina: «Ci siamo uniti insieme alla Federbagnanti e ad altre associazioni di categoria per stabilire il principio del risarcimento in base agli investimenti fatti. E questo principio è stato accolto e posto come conditio sine qua non ».

La conclusione del discorso è un auspicio: «Dunque, la sezione settima della Corte dei Conti ha ribadito il concetto che tutto rimane fermo, in attesa che il Governo faccia qualcosa», chiude Cerina. «Credo che lo farà prima o subito dopo le elezioni europee».

Preoccupazione

Demotivato e quasi affranto è il direttore tecnico del “D’Aquila”, Gilberto Picasso: «Abbiamo una caterva di sentenze del Consiglio di Stato, non si capisce più nulla», argomenta Picasso. «Serve un intervento del Governo che faccia chiarezza una volta per tutte. La normativa Bolkestein è desueta e va rimodulata. Ci saranno le gare d’appalto? Va benissimo, ma almeno potremmo contare su regole certe. Continuando su questa strada non si va da nessuna parte. Le piccole concessioni di 400-500 metri, quelle con arenile e chioschetto, sono una realtà. La nostra è ben diversa, visto che parliamo della gestione di uno stabilimento. Se non si affrontano investimenti importanti, non solo per le attrezzature per la balneazione, ma a livello strutturale, il rischio è che tutto vada a pezzi. E nessuno, oggi, nell’incertezza, è disposto ad esporsi a livello economico».

La speranza

Maria Annunziata Abis, concessionaria al Poetto di sette stabilimenti sotto l’insegna “Il Golfo”, non vede all’orizzonte pericoli per l’immediato.

«Alla fine della passata legislatura, la Regione, attraverso l’assessorato agli Enti locali, ha provveduto ad adottare una delibera con delle proroghe tecniche con concessione provvisoria per tutto il 2024», osserva Abis. «Gli uffici regionali stanno dando seguito a queste proroghe. Quindi non dovrebbero esserci ripercussioni sugli operatori sardi. Ma con una sentenza del Consiglio di Stato a settimana è difficile districarsi in una realtà che ora», chiosa Abis, «necessita di una normativa in grado di garantire certezze agli operatori della categoria».

