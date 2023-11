Stabilimenti e chioschi, concessioni nel caos: «Serve una proroga» 

Sulla carta scadranno tra 48 giorni, poco più di un mese e mezzo in cui tutti sanno che dovrebbe arrivare la proroga. Lo dice una legge nazionale. Ma i titolari di stabilimenti, chioschi e imprese balneari non riescono a stare tranquilli: finché non riceveranno dalla Regione, competente sul demanio marittimo, la comunicazione ufficiale della nuova scadenza, la loro concessione sarà traballante.

I punti

Riassunto delle puntate precedenti: per prendere tempo sulla mitica direttiva Bolkenstein (quella che impone gare pubbliche per assegnare le concessioni) il Governo ha spostato la scadenza delle licenze fino al dicembre 2024 (in alcuni anche al 2025) con il decreto Milleproroghe dello scorso anno. L’intervento del Consiglio di Stato però ha reso meno chiaro lo scenario, dichiarando inapplicabile la proroga automatica e lasciando in piedi solo il differimento di fronte a «ragioni oggettive» di impedimento di preparazione delle gare.

Le novità

Il caso è arrivato in Parlamento, dove con un’interpellanza (presentata da Forza Italia) sono state chieste spiegazioni e rassicurazioni al Governo. C’è chi ipotizza la necessità di un atto di chiarimento sul da farsi rivolto agli enti locali, in questo caso la Regione. Che, tra vedere e non vedere, non ha ancora prorogato le concessioni. «Ci attendiamo un provvedimento a breve, ma soprattutto ci aspettiamo una soluzione definitiva da parte del Governo che metta fine all’agonia che dura dal 2010», dice Alberto Bertolotti, vicepresidente nazionale del Sib, sindacato italiano balneari.

«Al momento nessun ente è pronto a fare le gare pubbliche, non si hanno neanche le linee guida con cui costruire i bandi. Senza i decreti applicativi della legge Draghi sulla concorrenza, si presterebbe il fianco a un numero enorme di contenziosi amministrativi», spiega Bertolotti.

La politica

Resta comunque la necessità di un chiarimento. Almeno questa è la tesi di Forza Italia: un intervento del Governo tutelerebbe gli enti locali. «L’emanazione dei bandi di assegnazione di concessioni demaniali marittime a far data dal 1° gennaio 2024 - si legge nell’interpellanza di FI - comporterebbe le responsabilità per legittimo affidamento, danno erariale e danno ai concessionari uscenti». Non è esclusa una norma esplicativa nelle prossime settimane, in attesa di un punto fermo sul negoziato con la Commissione europea, ma al momento tutta la vicenda poggia su basi incerte e fragili. Le sentenze amministrative sull’argomento si sprecano. Qualche giorno fa la sezione di Lecce del Tar Puglia ha giudicato improcedibile un ricorso dell’Antitrust contro una serie di proroghe automatiche fino al 2033 concesse sul territorio. Ma c’è anche un’altra novità. A cui guardano tutti i titolari di concessione. È stata chiusa la mappatura delle spiagge, e secondo la relazione del tavolo tecnico coordinato da Palazzo Chigi solo 33% della costa concedibile è già occupata. Sulla base di questo numero, c’è chi sostiene che non siamo di fronte a una «scarsità» di risorse naturali e dunque le gare potrebbero riguardare solo le aree ancora libere. Lo studio però rischia di essere contestato: nel conto sarebbero stati compresi anche i tratti rocciosi di costa, e quelli remoti o poco accessibili.

