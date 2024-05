Stabilimenti balneari verso il sold out 

L’incertezza sul futuro non fa presagire niente di buono, ma per gli stabilimenti balneari del Poetto si annuncia una stagione da record. La campagna abbonamenti è appena iniziata e, a seconda delle strategie commerciali, cabine e ombrelloni nelle strutture “storiche” sono stati già tutti venduti. L’orizzonte, però, si annuncia grigio, se non nero, per le sentenze del Consiglio di Stato e dei Tar sulla proroga delle concessioni demaniali. Nell’indecisione, Comuni e Regioni legiferano a loro discrezione, creando confusione e diversità di situazioni.

Mari agitati

«Questa sarà l’ultima estate?», si chiedono i titolari. Che però, senza dirlo a voce alta, confidano nelle lentezze burocratiche nostrane per proroghe all’ultimo minuto che salvino anni di lavoro e investimenti.

Maria Nunziata Abis è a capo della Golfo degli Angeli, la più importante “fabbrica del mare” cagliaritana. La cooperativa ha in concessione sette stabilimenti balneari in oltre 8.000 metri quadri di spiaggia. «Abbiamo iniziato ad allestire i nostri 900 ombrelloni e 2.000 lettini da pochi giorni. Le prenotazioni stanno andando molto bene, stabili rispetto alla scorsa estate. In questi giorni stiamo riconfermando gli abbonamenti». Il tempo sta incidendo sugli affari. «Ancora no, confido nel fatto che a fine maggio il clima si riporti sui valori della stagione».

Sono 16 le famiglie che vivono tutto l’anno dell’attività della cooperativa Golfo degli Angeli, oltre a 45 lavoratori stagionali. Le scelte, non avendo cabine da offrire ma solo spogliatoi, sono strategiche. «Abbiamo deciso di destinare agli abbonamenti non più del 40 per cento delle postazioni, il resto è a disposizione del cliente giornaliero. Seguiamo questa logica per favorire anche villeggianti e croceristi». Le tariffe? «Le abbiamo ritoccate leggermente nelle prime stazioni balneari, dove la richiesta è maggiore».

Questa sarà l’ultima stagione? «Secondo me si è creato troppo allarmismo. Per questo è urgente una normativa nazionale, che il Governo scriva la norma nel più breve tempo possibile. Più ritarda – afferma Abis – più siamo esposti alle fughe in avanti degli Enti locali. Le aste per le concessioni non si possono fare sino a quando non ci sarà il riordino del settore. Lavorare in questo modo è un incubo».

Poca spiaggia

Angelo Cerina gestisce Il Lido, uno degli storici stabilimenti balneari del litorale. «la campagna abbonamenti sta andando molto bene, siamo quasi al sold out». La richiesta di cabine è talmente alta che non tutte vengono soddisfatte. «L’erosione della spiaggia è un fattore che nessuno riesce ad arginare». Cerina fa due conti. «Subito dopo il ripascimento avevamo a disposizione 1.170 cabine che potevamo mettere in vendita per la stagione estiva dotate di ombrellone, in alcuni casi anche due. Oggi – continua Cerina – non possiamo installarne più di 700». Praticamente l’offerta è stata quasi dimezzata e, di conseguenza, gli incassi.

L’incertezza

Anche Alessandro Murgia, titolare dell’Emerson, segue la politica della coop Golfo degli Angeli. «Gli abbonamenti sono pochi, preferiamo dare accoglienza al turista». La stagione sarà certamente positiva, ma prevale un senso di angoscia e incertezza. «Siamo nelle mani delle non decisioni del Governo. Oggi esce una sentenza, domani una che dice l’opposto. Non possiamo andare avanti così, senza pianificazione, senza un orizzonte, siamo aziende a conduzione familiare».

