Stabilimenti balneari, le nuove linee guida per la stagione 

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, ha approvato una delibera che fornisce gli indirizzi delle funzioni amministrative sul demanio marittimo per la stagione balneare 2025. Ciò al fine di garantire una gestione coordinata della materia ed evitare criticità dovute all’interpretazione della normativa.

«Lo si fa innanzitutto per fare fronte alle fisiologiche esigenze di ordine pratico per fornire delle direttive generali per la stagione balneare 2025 e coordinare l'azione amministrativa della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, in relazione all'istruttoria delle diverse fattispecie di concessioni annuali», ha affermato Spanedda.

Per le concessioni a carattere stagionale per le strutture ricettive e sanitarie, in assenza di Pul o se il Pul non abbia pianificato e localizzato concessioni già autorizzate negli anni precedenti, è consentito il rilascio di concessioni a strutture da localizzare secondo le stesse linee guida, entro mille metri dall'arenile in cui si richiede e si posiziona la concessione.

Tali concessioni, per soli lettini e ombrelloni, devono essere annuali, a carattere stagionale, con stagionalità riferita a quella estiva, come da ordinanza balneare. Il concessionario, per il periodo di concessione, sarà tenuto a costituire idonea cauzione, e a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA