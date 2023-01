Stabilimenti balneari, l’anno della verità: «Ma si rischia il caos» 

Si è chiuso un anno all’insegna dell’incertezza, ma ne è appena cominciato un altro altrettanto complicato per i balneari sardi (e italiani). «Siamo ancora in alto mare», è l’unica cosa su cui tutti concordano. Di fatto il destino di 1200 famiglie (tante sono le concessioni nell’Isola, 30mila invece gli stabilimenti in Italia) resta ancorato alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la proroga al 2033 delle concessioni demaniali marittime, imponendo la loro riassegnazione tramite gare pubbliche, entro il 31 dicembre 2023.

È questa la data “ereditata” dal nuovo Governo, cui spetta il compito di varare i decreti attuativi per decidere le modalità con cui far svolgere le gare nei Comuni, come dettato dai giudici amministrativi, sulle concessioni italiane. In realtà ci sono molti dubbi che il prossimo anno tutto ciò avvenga ma, con l’Europa che preme per la riforma, non si può andare avanti a suon di proroghe. Un tema che divide le stesse forze di maggioranza, con Forza Italia che avrebbe voluto prorogare i termini, appunto con il decreto Milleproroghe, «per convincere le autorità europee che gli indirizzi sin qui espressi sono sbagliati e contrari all'interesse di un settore strategico per l'Italia».

Le associazioni

In ballo c’è la sopravvivenza di imprese che vivono di sole e mare e che, come quelle sarde, sono per il 95 per cento a conduzione familiare.

«Il discorso della proroga, per giunta generalizzata, per noi non è accettabile, vorrebbe dire rimandare ancora il problema senza risolverlo», chiarisce Claudio Maurelli, presidente di Federbalneari Italia, «è differente la presa di posizione che abbiamo già concordato con Fratelli d’Italia, ossia di rimandare i termini dei decreti perché sono troppo vicini, vista la difficoltà richiesta: l’impossibilità di realizzarli determinerebbe un caos normativo, un’impossibilità da parte dei Comuni a determinare i bandi andando contro le due sentenze del Consiglio di Stato. Il risultato finale – secondo Federbalneari – sarebbe una serie infinita di ricorsi, con un’impasse da cui non si uscirà più».