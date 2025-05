Stabilimenti balneari aperti: Porto Pino aspetta i turisti 

Manca un mese all’estate. Porto Pino si sta preparando alla stagione balneare, con quasi tutti gli stabilimenti oramai pienamente operativi da qualche settimana.

La spiaggia si presenta in ottime condizioni rispetto alle passate stagioni. L’amministrazione comunale guidata da Paolo Dessi ha avviato alcuni lavori. I primi interventi hanno interessato la sistemazione dei parcheggi vicino al canale navigabile. In seguito gli operai interverranno nelle aree di sosta a ridosso della spiaggia, dove stanno già sistemando i paletti delle recinzioni. Per l’accesso alle spiagge si stanno installando le passerelle in poliestere, ecocompatibili e più sicure rispetto a quelle in legno. Queste ultime verranno installate in alcuni punti in pendenza per l’accesso alla spiaggia di Porto Pinetto.

«La stagione è alle porte e l’amministrazione ha avviato i lavori di manutenzione e di miglioramento dei servizi – dice l’assessore al Turismo Davide Marica – ci auguriamo che tutti coloro che usufruiranno delle spiagge di Porto Pino mostrino rispetto per gli spazi comuni e per l’ambiente, che rappresenta la vera ricchezza di questo territorio. Ricordiamo, infatti, che si tratta di un’area di alto valore naturalistico e ambientale, da tutelare con attenzione e responsabilità».

