Stabili non demoliti, raffica di controlli 

Continuano i controlli degli agenti del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale, che stanno accertando il mancato rispetto di vecchie ordinanze di demolizione. Una risale al 2015 e riguarda un ampliamento non autorizzato di un edificio in via Cilea. Dopo un nuovo sopralluogo, è stato stabilito che i proprietari non avevano demolito le opere abusive e ripristinato lo stato precedente dei luoghi: multa di quattromila euro.

Un altro provvedimento riguarda invece uno stabile in via Varsavia, ma in questo caso le opere non ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e la multa è di cinquecento euro.

Nonostante continui sopralluoghi e controlli in un territorio vastissimo, i fuorilegge del mattone continuano a non conoscere pausa. Basti pensare che persino nel primo anno dei lockdown, il 2020, la Polizia locale aveva rilevato 59 casi. Di questi, quindici nel centro urbano, trentuno in periferia e tredici nel litorale. In centro, gli abusi riguardano per lo più chiusure di verande o terrazze o piccoli ampliamenti, ma il discorso è diverso nelle altre zone, dove vengono costruite intere ville.

Il regno degli abusivi continua ad essere la campagna, dove si può agire più nascosti e indisturbati, con la speranza di farla franca ma con il rischio, oggi sempre più concreto, di essere in qualche modo scoperti.

