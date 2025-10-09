VaiOnline
Muravera.
10 ottobre 2025 alle 00:24

Stabile di Capo Ferrato, scontro fra minoranza e sindaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’affidamento della struttura comunale di Capo Ferrato per i prossimi sei anni all’Arcidiocesi di Cagliari, che intende destinarlo al reinserimento dei più fragili, è contestato dal gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera”: «Intento nobile – sottolineano i coonsiglieri Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula – ma cosa ha fatto la maggioranza in questi anni per le persone fragili di Muravera? Una decisione simile presa a fine legislatura e, per l'ennesima volta, senza alcun coinvolgimento dell'aula consiliare, non può che lasciarci perplessi».

«In questi cinque anni di mandato – proseguono i consiglieri – non è stata mai discussa in Aula la situazione in cui versa il centro di salute mentale, tema molto sentito e correlato anche a quello delle dipendenze». Non solo: «La maggioranza avrebbe potuto anche rivedere alcune decisioni in merito proprio agli spazi da destinare all’aggregazione sociale dei più fragili».

Per il sindaco Salvatore Piu il comunicato della maggioranza «è soltanto uno sterile tentativo di delegittimare il buon operato dell’amministrazione comunale». L’immobile (ex sede del Ceas) potrebbe essere utilizzato come centro per l’attuazione di progetti per il recupero di persone alle prese con problemi di tossicodipendenza, di sostegno ai disabili o reinserimento di persone a rischio emarginazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana