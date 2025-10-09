Stabile di Capo Ferrato, scontro fra minoranza e sindaco 

L’affidamento della struttura comunale di Capo Ferrato per i prossimi sei anni all’Arcidiocesi di Cagliari, che intende destinarlo al reinserimento dei più fragili, è contestato dal gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera”: «Intento nobile – sottolineano i coonsiglieri Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula – ma cosa ha fatto la maggioranza in questi anni per le persone fragili di Muravera? Una decisione simile presa a fine legislatura e, per l'ennesima volta, senza alcun coinvolgimento dell'aula consiliare, non può che lasciarci perplessi».

«In questi cinque anni di mandato – proseguono i consiglieri – non è stata mai discussa in Aula la situazione in cui versa il centro di salute mentale, tema molto sentito e correlato anche a quello delle dipendenze». Non solo: «La maggioranza avrebbe potuto anche rivedere alcune decisioni in merito proprio agli spazi da destinare all’aggregazione sociale dei più fragili».

Per il sindaco Salvatore Piu il comunicato della maggioranza «è soltanto uno sterile tentativo di delegittimare il buon operato dell’amministrazione comunale». L’immobile (ex sede del Ceas) potrebbe essere utilizzato come centro per l’attuazione di progetti per il recupero di persone alle prese con problemi di tossicodipendenza, di sostegno ai disabili o reinserimento di persone a rischio emarginazione.

