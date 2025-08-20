VaiOnline
Quartucciu.
21 agosto 2025 alle 00:24

Stabile a rischio crolli, ultimatum ai proprietari 

Qualche giorno fa, durante l’ultimo temporale estivo che si è abbattuto in città, si erano staccati parte degli intonaci dai muri tanto che era dovuta intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cagliari.

Ora è arrivata anche l’ordinanza dell’amministrazione di Quartucciu: il proprietario dell’immobile in via Barumini 21 deve mettere in sicurezza l’edificio. Il documento è stato firmato e pubblicato sull’albo pretorio nella giornata di ieri. Il proprietario ha dieci giorni di tempo per messa in sicurezza e il consolidamento statico dell’edificio, la situazione è infatti particolarmente grave. Così come rilevato dai vigili del fuoco intervenuti il 18 agosto, allertati a causa di un cedimento degli intonaci, che nella relazione di servizio sostengono come l’abitazione presenti un dissesto statico causato da infiltrazioni d’acqua che interessa più ambienti. Al proprietario non resta quindi che provvedere alla messa in sicurezza.

