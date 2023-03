«Sta nascendo la vera alternativa al centrodestra» 

I valori fondamentali dello statuto sono rappresentati nel logo scelto dall’ associazione: l’albero eradicato del Giudicato di Arborea in una versione più moderna, con un avambraccio ed una mano al posto del tronco a simboleggiare il rapporto tra lavoro e ambiente. E poi una stella rossa a testimoniare l’ispirazione antifascista. «Sarà un progetto importante se si saprà resistere alle tentazioni di natura ideologica e identitaria», ha precisato Multinu.

«Non saremo l’ennesimo tassello che si aggiunge ad un centrosinistra sempre più disgregato». Parte da questa premessa il cammino di Sinistra Futura, associazione di cultura politica nata dall’incontro tra i militanti di Articolo Uno (che non hanno aderito alla scelta dei dirigenti di confluire nel Pd) e di Sinistra Italiana.

La nascita

A Oristano, davanti ad una sala gremita, la costituzione formale del progetto che mira «alla creazione di un percorso unitario capace di rappresentare tutti coloro che vogliono essere portatori di valori autenticamente di sinistra e che non si sentono pienamente rappresentati dagli attuali partiti del centrosinistra». Un campo largo progressista che guarda alle prossime scadenze elettorali, Regionali 2024 su tutte, ma con un orizzonte più ampio. «Non possiamo continuare a coltivare i piccoli orticelli - ha puntualizzato Salvatore Multinu, uno dei soci fondatori del nuovo simbolo - gettiamo le basi per una sinistra plurale che affronti concretamente i problemi dei cittadini».

Il logo

I valori fondamentali dello statuto sono rappresentati nel logo scelto dall’ associazione: l’albero eradicato del Giudicato di Arborea in una versione più moderna, con un avambraccio ed una mano al posto del tronco a simboleggiare il rapporto tra lavoro e ambiente. E poi una stella rossa a testimoniare l’ispirazione antifascista. «Sarà un progetto importante se si saprà resistere alle tentazioni di natura ideologica e identitaria», ha precisato Multinu.

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle gli interlocutori in vista dei prossimi appuntamenti alle urne ai quali bisognerà arrivare «con un coordinamento in grado di ascoltare e tradurre in azioni le istanze dei territori».

I temi

Ambiente, giustizia, lavoro, sanità e difesa dei più fragili sono solo alcuni dei temi sui quali Sinistra Futura intende costruire il suo percorso. «È un punto di partenza, ma per certi versi anche un punto d’arrivo del dialogo avviato con diverse realtà collocate nella sinistra - ha spiegato Paola Casula, socia fondatrice e possibile presidentessa dell’associazione - il dialogo è aperto con chiunque si riconosca nei nostri valori». Europeista, antifascista e contraria ad ogni di tipo di guerra e forma di violenza: Sinistra Futura lancia la sua sfida e si candida come «reale alternativa al disastroso governo di centrodestra».

«Casa aperta»

Una «casa aperta - l’ha definita Bruno Palmas, già segretario provinciale ed ex dirigente di Articolo Uno – al contributo e alla partecipazione attiva di persone, di associazioni, di esponenti del mondo della cultura e della politica che vogliano riconoscersi in un nuovo modo di fare politica e di rappresentare gli interessi di coloro che hanno meno, che sono vittime di ingiustizie, che sono stati devastati dalla crisi economica, che faticano ad arrivare fino in fondo con dignità nella loro vita» . Occhi puntati sui giovani, la vera scommessa dell’associazione. « Vorremmo che fossero loro a farsi carico della responsabilità di Sinistra Futura - ha concluso Palmas - perché il futuro è dei giovani».

