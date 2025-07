Sta nascendo il primo Pisacagliari  

Quanto contano le partite di luglio? Per un allenatore, sono le prime immagini nitide che può elaborare rispetto a ciò che aveva in mente. Per il tifoso, oltre la piacevole soddisfazione di rivedere i suoi eroi, la curiosità di assistere ai primi vagiti del nuovo Cagliari è finalmente soddisfatta. Poi c’è quel colossale background fatto di riunioni tecniche, l’analisi del flusso dei passaggi, di quanto e come si è difeso, gli errori e quelle poche cose fatte bene. Perde il Napoli, perde il Milan, il Cagliari che ha voluto sollevare quasi al massimo l’asticella del salto in alto esce sconfitto dall’urto con il Galatasaray ma con grande onore. Ha perso contro la corazzata turca – piena di assenze – ma che ha iniziato prima la sua preparazione al campionato e con giuste, diverse ambizioni. Perché a Istanbul, nella parte europea della metropoli, il Gala giocherà per il triplete, Champions League compresa.

Il campo

Però il Cagliari, senza mezza squadra, non è sembrato malaccio. Intanto, è assolutamente vietato illudersi su Zito Luvumbo da Luanda, Angola: se quello che abbiamo visto alla Raiffeisen Arena fosse il vero Luvumbo, e con una costanza appena decente, avremmo la fila di fronte alla sede della Fluorsid, a Milano. Imprendibile, immarcabile nell’uno contro uno, è andato perfino a concludere ma il palo si è frapposto fra il giovane papà e la rete. Comunque, farsi trovare in ottime condizioni è già un bel primo passo. Piccoli è potenza pura, non è sembrato molto distante dal livello della difesa avversaria, anche e soprattutto fisicamente. Non gli è arrivato uno straccio di palla trasformabile, di questo dobbiamo dargli atto.

È stata anche la serata degli esperimenti, forzati a causa delle assenze di alcuni che saranno titolari inamovibili: senza Mina e Luperto (bentornato) e un laterale sinistro che ancora non si vede chiaramente, Pisacane si è inventato – si fa per dire – il biondo platino Deiola in mezzo alla difesa, con Wieteska e Obert a fargli da colonne portanti, ma i risultati non sono stati esaltanti. I gol, ma siamo a luglio e le gambe non sono ancora quelle originali, sono stati regalati, uno sull’altro, nonostante un Caprile già in sintonia perfetta con la realtà. Zortea a sinistra è un’idea o un ripiego? Ancora presto per dare una valutazione, la corsa c’è ma forse l’altro lato del campo è più di sua competenza. Zappa sa sempre cosa fare.

In mezzo il lavoro non mancherà. Prati non è valutabile, a Linz è stato poco più che anonimo ma è un film già visto, lui non avrà mai la “garra” di un Edgar Davids per capirci, ma è lecito aspettarsi una robusta iniezione di leadership, vista l’autostrada che gli è stata spianata davanti. Adopo non si tocca, Rog è sotto esame. Folorunsho darà grande spessore al settore, con la speranza che interrompa la serie di stagioni negative che lo caratterizza. Gli altri sono i Pisa boys e – spifferi di mercato – la società sta pensando di mandarli tutti a crescere altrove. Liteta sembra quello su cui Pisacane ha puntato maggiormente, sia da play che da interno, ma l’impressione che la Serie A non sia ancora il palcoscenico giusto, non solo per lui.

Lo scenario

Il Cagliari sembra però una squadra, anche quando è stata messa in un angolo dal Galatasaray non ha mai dato l’impressione di sbandare davvero. Quella compattezza, quell’equilibrio che chiede l’allenatore sono già un connotato ed è un ottimo segnale. Ecco perché Pisacane ha dichiarato di essere soddisfatto: meglio prendere spallate da una big piuttosto che vincere sette a uno col Valpolicella. Sarà luglio, ma certe partite ti dicono già dove stai andando.

