Sta nascendo il Cagliari di Nicola 

Inizia oggi la seconda settimana di preparazione per il nuovo Cagliari di Davide Nicola (foto Valerio Spano) che sta iniziando a dare una sua impronta alla squadra aspettando i nazionali e i rinforzi dal mercato (ore decisive per gli arrivi di Piccoli e Zortea e per il rinnovo del contratto di Viola). In questa fase l’ex tecnico dell’Empoli si sta concentrando sui principi di gioco, a prescindere dal modulo. Venerdì il primo test contro la Primavera di Pisacane, chiuderà di fatto la parte sarda del ritiro. Due giorni dopo la partenza per Saint Vincent-Chatillon, in Val d’Aosta.

alle pagine 38, 39