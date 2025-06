Sta nascendo il Cagliari di Fabio Pisacane 

Sta già nascendo il Cagliari di Fabio Pisacane. Dopo l’esonero di Nicola, il presidente Giulini ha provato a prendere in esame anche altre soluzioni e a confrontarsi con profili diversi, magari più esperti. Nessuno di loro, tuttavia, è riuscito a convincerlo del tutto e a spostarlo da quella che, in fondo, è sempre stata la sua volontà. Perché l’idea di affidare la prima squadra al tecnico della Primavera arriva da molto lontano, probabilmente da prima ancora che sollevasse al cielo la Coppa Italia. Un’idea maturata nel tempo, sul campo e, soprattutto, con i giovani, al centro del nuovo progetto come forse non lo erano mai stati negli ultimi anni.

Rivoluzione a 360 gradi

Manca l’annuncio ufficiale, è atteso da un momento all’altro. Ma la direzione è ormai chiara e da lì non si torna più indietro. Resta da decidere la composizione di uno staff strutturato e collaudato che possa sostenere il gran debutto in Serie A. La figura chiave sarà quella del vice, potrebbe essere Giacomo Murelli, secondo storico di Pioli sino al Milan. Insomma, una rivoluzione ideologica (anche se gli esempi di Palladino, Gilardino e, ultimo Chivu, fanno scuola e ammortizzano lo sbalzo) che coinvolgerà - a catena - anche il settore giovanile rossoblù dove potrebbero esserci novità altrettanto importanti (e forti).

Mentalità e gestione

Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, a far breccia su Giulini (e non solo, all’interno del club) è stata la capacità di gestire un gruppo, nel bene e nel male, e di riuscire a coinvolgere tutti. Una capacità che gli è stata riconosciuta da subito, così come quella di aver segnato in tempo reale il confine tra la mentalità del giocatore e quella dell’allenatore (il passaggio più difficile per chi appende le scarpette al chiodo e sceglie di intraprendere il percorso in panchina). Ha avuto due stagioni in crescendo al timone della Primavera grazie alla quale, tra l’altro, si è potuto confrontare spesso con la prima squadra, quindi con Claudio Ranieri (col quale partiva da zero ma ha costruito una bella sintonia) poi con Davide Nicola (che già conosceva, invece, dai tempi del Lumezzane nell’ultimo ballo da calciatore del tecnico piemontese). Un predestinato. Alla soglia dei quarant’anni (li compirà a gennaio) Fabio Pisacane avrà così la sua prima chance tra i professionisti in Serie A, e potrebbe essere il secondo allenatore più giovane del torneo dopo Fabregas.

Giovani e appartenenza

Indubbiamente una garanzia per i ragazzi in uscita dalla Primavera (Pintus e Vinciguerra su tutti) o per Idrissi, suo giocatore due anni fa e in rampa di lancio sulla catena di sinistra dopo la gavetta in B con il Modena. Chi meglio di lui, può provare a valorizzarli anche in Serie A? Avendo spesso collaborato con Nicola, può rappresentare la continuità in un certo senso. Conosce poi alla perfezione pregi e difetti della rosa avendola spulciata negli allenamenti congiunti o alla Domus dalla tribuna, ogni volta che gli impegni con la Primavera glielo hanno permesso. E c’è chiaramente l’aspetto emozionale, e quel senso di appartenenza che Pisacane si porta dietro da quando indossava la maglia rossoblù e che in questi anni ha trasmesso nelle giovanili. Ritrova due ex compagni, i capitani Pavoletti e Deiola, che saranno i suoi punti di riferimento, soprattutto nell’approccio alla squadra e alla categoria.

Il ds Bonato a un bivio

Con Pisacane, è pronto a salire in prima squadra anche Muzzi, ora direttore tecnico della Primavera. Viene piuttosto da chiedersi quale sarà il ruolo del ds Bonato, che avrebbe preferito un allenatore più esperto (Vanoli, o chi per lui, o lo stesso Nicola) e su questo si era esposto parecchio con Giulini. E nel momento in cui la scelta è ricaduta proprio su Pisacane, potrebbe pagare la sua posizione abbastanza netta. Ha ancora un anno di contratto. Potrebbe avere un ruolo più distaccato dalla squadra ed occuparsi solo del mercato. O addirittura chiudere in anticipo il rapporto che dura da due stagioni e mezzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA