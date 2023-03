Sta meglio l’inquilino colpito dai calcinacci 

Sembra fortunatamente fuori pericolo Cesare Usai, l’uomo che venerdì sera è stato colpito alla testa da alcuni calcinacci staccatisi dal solaio della sua casa al civico 8 di via Cassiodoro. Portato in codice rosso all’ospedale Brotzu per un trauma cranico-facciale, l’uomo è stato ricoverato in osservazione nel reparto di Neurochirurgia ma la prognosi è rassicurante: i medici gli hanno infatti assegnato dieci giorni di cure. Lunedì verrà probabilmente sottoposto ad altri accertamenti ma solo per prudenza.

Ancora incerte invece le cause dell’incidente domestico. Le circostanze in cui si è verificato il crollo non sono infatti state ancora chiarite. Qualcosa in più la potrà dire lo stesso inquilino una volta che si sarà ripreso. Al momento si sa che la richiesta di aiuto è scattata intorno alle 21,10. Dopo l’allarme in via Cassiodoro, una tranquilla traversa della trafficatissima via Giuseppe Zuddas, sono arrivati vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri della Stazione di Monserrato e del Nucleo radiomobile di Quartu. L’equipaggio del mezzo di soccorso ha prestato le prime cure all’uomo, che è stato successivamente caricato a bordo e trasportato d’urgenza al Brotzu. L’edificio al numero 8 si trova quasi all’incrocio con via Pacinotti. Non è escluso che all’interno fossero in corso dei piccoli lavori.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento, eliminando le parti pericolanti del solaio.

