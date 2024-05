Sta meglio la 13enne investita lunedì, ma cresce la protesta 

Inizialmente il grande spavento, poi il sospiro di sollievo: è fuori pericolo la ragazza di 13 anni investita lunedì in via dell’Abbazia, nei pressi della rotonda in cui confluiscono le vie Lione, Berlino e Stoccolma. Non è chiaro se la tredicenne khirghisa, in un primo momento ricoverata in codice rosso nel reparto di rianimazione del Brotzu, si trovasse sulle strisce o in prossimità di esse.

Quello che è certo, è che in via dell’Abbazia camminare in corrispondenza di uno dei cinque passaggi pedonali presenti non garantisce affatto di poter attraversare in sicurezza. È sufficiente percorrere il marciapiede che costeggia la strada, larga e a doppia corsia, per accorgersi della velocità a cui sfrecciano in molti. Quando si prova ad attraversare, se va bene, si ferma un conducente su due, ma può capitare che passino anche tre o quattro auto di fila prima di trovare qualcuno che rallenti.

Una situazione che sconforta i residenti di Genneruxi. «È pericolosissimo, soprattutto per chi, come me, gira con il figlio in passeggino», denuncia Francesca Gerina, che lavora nella parallela via Rossellò. «Siamo costretti a lasciarlo sul marciapiede, sporgerci sulle strisce per assicurare che tutti si fermino, e solo a quel punto riprenderlo e attraversare». A volte non basta nemmeno aver imboccato il passaggio pedonale. «Spesso nessuno si ferma e si è costretti a tornare indietro dopo aver già iniziato l’attraversamento, soprattutto nelle ore di punta, col traffico delle scuole», continua Alice Sundas, studentessa. In zona si trovano tre istituti: le elementari e medie di via Stoccolma e la scuola dell’infanzia di via Dublino, oltre a parchi in cui i genitori portano i bambini.

Per gli abitanti, il problema è soprattutto la doppia corsia. «Anche quando un’auto si ferma, le altre sorpassano sulla sinistra e rischiano di investire qualcuno», dice un altro residente. E le soluzioni? Secondo alcuni ci vorrebbe almeno un semaforo, la maggior parte preferirebbero rallentatori di velocità. «Come quartiere abbiamo fatto anche richiesta alla Circoscrizione», spiegano. Tutti, comunque, sono concordi su un aspetto: «Bisogna educare gli automobilisti, l’anno scorso è morta una signora, qualche anno fa lo stesso, quanti altri devono essere investiti prima che si faccia qualcosa?».