Sta meglio il tennista 22enne colpito dalla meningite 

Sono ulteriormente migliorate le condizioni del tennista 22enne di Olbia che da domenica è ricoverato al Santissima Trinità a causa di una meningite di tipo B.

Il giovane ha passato anche la giornata di ieri nel reparto di Rianimazione ma questa mattina, salvo complicazioni al momento non previste, dovrebbe essere trasferito al reparto infettivi per proseguire la terapia.

Lo sportivo, uno dei migliori tennisti dell’Isola, si era sentito male durante un match che si stava disputando a Marina residence, a Quartu, ed era stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Is Mirrionis. Nella serata di domenica era stato trasferito al Brotzu a causa di un problema cardiaco, probabilmente connesso al batterio, per essere sottoposto ad accertamenti specialistici, poi era rientrato al Santissima Trinità. Le sue condizioni, dapprima definite gravi, erano via via migliorate grazie alla tempestività del trattamento e sino alla serata di ieri erano ulteriormente in miglioramento.

Ora dovrebbe stare per un’altra settimana in ospedale fino alla completa regolarizzazione dei parametri e poi rientrare a casa.

