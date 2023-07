Sta male dopo aver bevuto: residui di soda caustica? 

Sospetta lesione interna causata da soda caustica, è questo il referto dei medici dell’ospedale di Olbia per una donna, una turista sarda, che è stata colta da malore dopo avere consumato una bevanda in un chiosco di Cannigione (spiaggia di Mannena). La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma un dato è certo, la donna ha avvertito un forte dolore dopo avere bevuto da un bicchiere che le era stato dato nel locale, insieme ad un caffè. La struttura si chiama la Boutique del Mare ed una delle più note del litorale di Cannigione e di Laconia (Arzachena). Stando a quanto rilevato dalle forze dell’ordine, intervenute subito sul posto, la donna aveva chiesto un caffè e una bevanda fresca e si è seduta in un tavolo. Quando ha bevuto la sostanza che era nel bicchiere è stata subito male. Nel beach club sono arrivati medici del 118 e forze dell’ordine. La cliente del chiosco è stata portata a Olbia e dopo i primi accertamenti, che hanno confermato le lesioni interne, trasferita in un ospedale di Milano. Le sue condizioni non sono gravi.

Il locale di Mannena è stato sottoposto ad accertamenti e chiuso per presunte irregolarità amministrative e problemi nelle modalità di gestione della cucina. È stata informata la Procura di Tempio.

