Sta diventando un Cagliari multietnico 

Giovani e italiani, negli ultimi anni il Cagliari sembrava voler seguire una linea ben precisa e imprescindibile, in antitesi con la tendenza generale in Serie A. Quasi volesse dare un contributo alla causa azzurra (creando, allo stesso tempo, uno zoccolo duro all’interno della squadra) per superare la crisi della Nazionale - a detta di molti - legata anche alla presenza di così tanti giocatori stranieri nel campionato italiano. Ora anche la società rossoblù sembra essersi allineata portando in Sardegna addirittura il primo giapponese nella storia del club, sul quale c’è - manco a dirlo - parecchia curiosità (Sugawara, però, attende il permesso di soggiorno per poter essere convocato per la gara con il Lecce). La legge del mercato o le opportunità offerte dall’ultima sessione estiva o ancora l’indirizzo e i canali preferenziali del nuovo direttore sportivo Accardi o semplicemente un fatto casuale: la linea è sempre verde, tendenzialmente, ma non c’è più l’esclusiva tricolore, sta di fatto. Giovedì in occasione della partita di Coppa Italia contro il Verona, c’è stata una fase in cui i rossoblù in campo nati in Italia erano soltanto tre: Kofler, Ciervo e Maldini.

La nuova Italia

Oggi sono in tutto dieci gli italiani in rosa, diciassette, invece, i Paesi rappresentati all’interno di un Cagliari sempre più multietnico. La “delegazione” italiana è composta anche da Caprile, Idrissi e Deiola (gli unici sardi), Felici, Fazzini, Gagliardini e Aurelio (rispetto alla scorsa stagione, non ci sono più Pavoletti, Zappa, Mazzitelli, Esposito, Gaetano, Folorunsho, Palestra, Belotti, Dossena, Borrelli e Ciocci).

Bandiera per bandiera

All’interno dello spogliatoio sventola bandiera francese tra Adopo, Trepy e l’ultimo arrivato Massolin (non c’erano mai stati così tanti transalpini contemporaneamente nell’Isola). A seguire, la “colonia” inglese tra Winks e Akarakiri, quest’ultimo di origini nigeriane. Quindi un giocatore per Nazione. Tra gli europei, Obert (Slovacchia), Zé Pedro (Portogallo), Romano (Svizzera), Carlos (Spagna), Sherri (Albania), Radunovic (Serbia) e Sulev (Bulgaria). Tra i sudamericani, Rodríguez (Uruguay) e Mina (Colombia). Tra gli africani, Mendy (Senegal), Fadera (Gambia), Nzola (Angola) e Liteta (Zambia). Tra gli asiatici, infine, Sugawara (Giappone). Per tutti una sola bandiera, rossoblù.

Nuovi orizzonti

Una rivoluzione a trecentosessanta gradi, insomma, quella portata avanti dal nuovo ds - tra contratti non rinnovati, giocatori non riscattati e acquisti mirati in base alle esigenze dell’allenatore - che necessita, pertanto, anche di un assemblaggio culturale, non solo tattico. Per quanto la maggior parte giochi da anni in Italia e conosce bene quindi la nostra realtà. Gli unici stranieri al debutto in Serie A sono solo Carlos, Akarakiri e Sugawara. Quest’ultimo - arrivato in prestito dal Southampton - è un po’ il simbolo della nuova linea rossoblù tracciata da Accardi, ingaggiato nel momento in cui Zappa è stato ceduto al Verona, tra l’altro l’unico della rosa ad aver vissuto i Mondiali in Usa e Canada da protagonista considerato che Mina ha racimolato giusto una manciata di minuti nell’ultimo match giocato dalla Colombia. Inedita anche la scelta Carlos, il secondo spagnolo a indossare la maglia del Cagliari dopo il portiere Adán (un flop, appena due presenze nella stagione 2013-14). Sono passati quasi sessant’anni, addirittura, dall’ultimo inglese in rossoblù, l’attaccante Hitchens, prima dell’arrivo di Winks e Akarakiri.

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