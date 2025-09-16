«Sta bene ma sarà durissima» 

Fabrizio Fanni è l’allenatore di Dalia Kaddari da undici anni, si sono conosciuti quando lei era in terza media. «Sta bene, l’ho sentita diverse volte, anche poco fa, le sensazioni sono molto buone».

I 200 metri: oggi, sottolinea Fanni, «saremo in quarta batteria». La vigilia dell’atleta quartese è stata serena, ieri riposo assoluto come prima di ogni grande manifestazione, oggi la rifinitura. «La gara è alle 19.51 locali, di mattina il lavoro personalizzato con i tecnici federali e poi la sua routine». Fanni è sicuro: «La lotta sarà durissima, ci sono tutte le migliori velociste del mondo, dovrà essere al massimo».

L’alimentazione deve essere curata nei dettagli: «Soprattutto carboidrati, il pranzo sarà un po’ ritardato e poi uno spuntino verso le 17.30». Dalia Kaddari ama “rifornirsi” dei panini del continental breakfast dell’hotel per poi farcirli personalmente nel pre-gara. E la staffetta? «Sarà certamente in pista, terza frazione, si corre sabato». La terza frazione, quella della curva, la specialità delle duecentiste.

