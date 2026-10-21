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22 ottobre 2026 alle 00:22

Srna: «Con l’Isola ho un legame forte» 

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Non ha mai fatto mistero di essersi trovato bene a Cagliari.

Ha in serbo, un giorno, di tornare. Darijo Srna, croato, storica bandiera e idolo dei tifosi dello Shakhtar Donetsk, impegnato ieri in Champions contro l’Inter, ha ricordato in un’intervista a Calciomercato.com la sua ultima avventura da professionista in campo, alla Domus, nella stagione 2018-2019. Oggi ha 44 anni ed è il direttore sportivo proprio dello Shakhtar. Emblematico il suo ricordo del campionato di Serie A in Sardegna: «Forza Cagliari sempre». Nell’intervista spiega perché: «Cagliari e la Sardegna mi trasmettono emozioni straordinarie», dice Srna. «Saranno per sempre nel mio cuore. Loro hanno persone straordinarie, un presidente straordinario e persone fantastiche che lavorano nel club. Ho avuto anche compagni di squadra forti come Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin e João Pedro. Ho tanti amici lì». Quindi lodi sperticate per Pisacane: «Fabio è un grande amico. È un allenatore importante e sta facendo un lavoro eccezionale con il Cagliari. Sono molto felice sia per il club che per lui».

In conclusione, non esclude un possibile ritorno nell’Isola. Da amico: «Aspetto soltanto il momento in cui potrò tornare a Cagliari per andare a trovarli e magari», conclude l’ex difensore rossoblù, «organizzare anche un'amichevole tra Cagliari e Shakhtar proprio lì».

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