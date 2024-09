Sradicata dai carabinieri una foresta di marijuana 

Una volta immessa sul mercato, la marijuana ricavata dalla coltivazione di Niustria avrebbe potuto fruttare 2,5 milioni di euro. È la stima ipotizzata dai carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana nelle campagne di Talana. Gli aspiranti spacciatori avevano messo a dimora 1.048 piante, di un’altezza compresa fra i 2,40 e i 3 metri.

All’operazione di sradicamento hanno preso parte i militari delle squadriglie di Arzana e Lanusei, con il supporto dei colleghi di Talana. Il personale dell’Arma ha perlustrato ogni angolo del terreno, ascritto al patrimonio comunale, rinvenendo tubature in polietilene per l’irrigazione, due serbatoi in plastica utilizzati come deposito idrico e alcune fototrappole piazzate lungo il sentiero che conduce alla piantagione. Così chi curava la superficie sorvegliava la zona anche da remoto. Su disposizione della Procura di Lanusei, il materiale recuperato è stato sequestrato per i successivi accertamenti. Sono in corso specifiche attività d’indagine necessarie a identificare i responsabili della coltivazione. Al momento sconosciuti.

I controlli proseguono senza sosta con l’obiettivo di stroncare il traffico di sostanze stupefacenti, un mercato che sul territorio gode di buona salue e coinvolge, secondo i carabinieri, anche studenti minorenni.