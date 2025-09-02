VaiOnline
Bitti.
03 settembre 2025 alle 00:34

Sradicano il Postamat con la ruspa 

Nuovo colpo nel Nuorese. Ieri all’alba, un commando composto da almeno sei persone ha assaltato il Postamat dell’ufficio postale di Bitti, in piazza Fratelli Preiata, lungo corso Vittorio Veneto.I malviventi hanno utilizzato una ruspa per sradicare lo sportello automatico, poi caricato su un furgone prima della fuga.Il colpo è stato rapidissimo ma ha provocato danni gravi alla struttura: il Postamat è stato divelto dalla parete e parte dell’edificio ha subito pesanti danni. La ruspa impiegata per l’assalto è risultata rubata poche ore prima da un cantiere edile attivo in paese. È stata ritrovata abbandonata a circa 200 metri dalla piazza. Il bancomat era stato rifornito in vista del pagamento delle pensioni, dalla cassa automatica hanno portato via una somma consistente, il bottino ammonta a circa 80 mila euro.

Restano dubbi sull’orario preciso dell’assalto: un allarme alle Poste risulta essere scattato intorno alle 4 del mattino, anche se alcuni testimoni avrebbero visto, alle 7, il furgone e una Fiat Punto nera allontanarsi dal centro a tutta velocità. I carabinieri della compagnia di Bitti e il comando di Nuoro, stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori.

Negli ultimi mesi, episodi simili si sono registrati a Oliena, lo scorso Ferragosto, e a Mamoiada qualche mese fa. In entrambi i casi, i tentativi di assalto a sportelli bancari mediante esplosivo erano falliti. A Bitti il colpo è riuscito, e conferma l’escalation di assalti nel cuore della Sardegna.

